Тренер: Хоккеист «Чикаго» Анисимов начнет занятия на льду 30 марта

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Анисимов получил травму 15 марта в гостевом матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (4:2). Он покинул площадку в концовке первого периода при помощи врачей после неудачного силового приема российского нападающего «Монреаля» Александра Радулова. Форвард канадского клуба не смог удержаться на льду и упал на левую ногу нападающего «Чикаго», повредив ему колено. В нынешнем сезоне 28-летний Анисимов провел 64 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 45 очков (22+23) по системе «гол+пас».

«Артем Анисимов начнет занятия на льду уже завтра (30 марта). Он вернется к плей-офф или раньше», — сказал Кенневиль.

В ночь на четверг «Чикаго» на выезде обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1. Для Кенневиля эта победа стала 850-й в карьере. Он занимает второе место по количеству побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ, всего Кенневиль провел 1534 игры, возглавляя «Чикаго» (695 игр), «Сент- Луис» (593) и «Колорадо» (246). Чаще остальных тренеров в матчах НХЛ побеждал только легендарный Скотти Боумэн, на счету которого 1244 победы в 2141 матче.