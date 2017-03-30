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30 марта 2017, 8:06 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Тренер: Хоккеист «Чикаго» Анисимов начнет занятия на льду 30 марта

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Артем Анисимов, выбывший в середине марта из-за травмы колена, начнет тренировки на льду в четверг 30 марта и может вернуться в состав до начала плей-офф. Об этом сообщил главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневиль, слова которого приводит пресс-служба клуба.

По словам Джоэля Кенневиля российский нападающий Чикаго может восстановиться от травмы и вернуться на лед до начала <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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Анисимов получил травму 15 марта в гостевом матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (4:2). Он покинул площадку в концовке первого периода при помощи врачей после неудачного силового приема российского нападающего «Монреаля» Александра Радулова. Форвард канадского клуба не смог удержаться на льду и упал на левую ногу нападающего «Чикаго», повредив ему колено. В нынешнем сезоне 28-летний Анисимов провел 64 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 45 очков (22+23) по системе «гол+пас».

«Артем Анисимов начнет занятия на льду уже завтра (30 марта). Он вернется к плей-офф или раньше», — сказал Кенневиль.

В ночь на четверг «Чикаго» на выезде обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1. Для Кенневиля эта победа стала 850-й в карьере. Он занимает второе место по количеству побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ, всего Кенневиль провел 1534 игры, возглавляя «Чикаго» (695 игр), «Сент- Луис» (593) и «Колорадо» (246). Чаще остальных тренеров в матчах НХЛ побеждал только легендарный Скотти Боумэн, на счету которого 1244 победы в 2141 матче.

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. «Чикаго» обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1 в гостевом поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин забросил 26-ю шайбу в сезоне и отдал 43-ю результативную передачу.
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