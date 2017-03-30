Шайба и передача Панарина помогли «Чикаго» победить «Питтсбург» в матче НХЛ
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. «Чикаго» обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1 в гостевом поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин забросил 26-ю шайбу в сезоне и отдал 43-ю результативную передачу.
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Панарин открыл счет в матче на 4-й минуте, в составе «Чикаго» также отличились Рихард Паник (15-я минута), Маркус Крюгер (20), Мариан Госса (20) и Таннер Керо (44). У «Питтсбурга» единственную шайбу забросил Брайан Раст (46).
После игры Панарин был признан первой звездой встречи, Керо стал второй звездой, форвард «Чикаго» Патрик Кейн (2 передачи) — третьей. Для Панарина этот гол стал 26-м в текущем чемпионате, теперь на его счету 69 очков (26 шайбы + 43 передачи) в 77 матчах сезона-2016/17.
Нападающий «Чикаго» Кейн отдал 49-ю и 50-ю голевые передачи в сезоне и стал четвертым игроком в истории клуба, сумевшим отдать 50 передач и более в четырех регулярных сезонах. Ранее подобного добивались форварды «Чикаго» Дэнис Савар (9 сезонов), Стэн Микита (8) и Джереми Реник (4).
«Чикаго» занимает первое место в Западной конференции, набрав 105 очков в 77 матчах. «Питтсбург» идет на третьей строчке в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 103 очка после 76 игр. В следующем матче в ночь на субботу «Чикаго» на своей площадке встретится с «Коламбусом», «Питтсбург» в гостях сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».
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