Клубы НХЛ «Лос-Анджелес» и «Ванкувер» проведут предсезонные матчи в Китае

Первая игра между клубами пройдет 21 сентября в Шанхае, вторая — 23 сентября в Пекине. Команды НХЛ впервые проведут предсезонные матчи в Поднебесной.

«Проведение игр команд НХЛ в Китае является началом долгого и успешного сотрудничества, которое будет способствовать развитию хоккея в стране. Мы с нетерпением ждем этих матчей, которые вдохновят поколения китайских игроков и болельщиков получать удовольствие от хоккея. Мы считаем важным оказание помощи Китаю в создании сильной национальной программы хоккея и намерены поддерживать это всеми возможными способами», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

«Привлечение игроков из НХЛ для участия в двух играх в сентябре в Китае даст как нынешним, так и потенциальным болельщикам в Шанхае и Пекине шанс увидеть лучших хоккеистов мира, — считает помощник исполнительного директора Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Мэтью Шнайдер. — Профсоюз игроков стремится к росту популярности хоккея на международном уровне, а хоккеисты ценят возможность посодействовать этому. Игроки “Лос-Анджелеса” и “Ванкувера” с нетерпением ждут участия в матчах в Китае. Это, безусловно, будет большим опытом в их карьере».