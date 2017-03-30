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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29250244/
30 марта 2017, 7:58 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеист Александр Овечкин выпустил персональную линию смайликов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин представил персональную линию тематических эмодзи (графические смайлики). Об этом хоккеист рассказал Washington Post.

Комплект смайликов называется «OviMoji by Alex Ovechkin», в который входит более 50 эмодзи с изображением российского хоккеиста в различных ситуациях из жизни, а также игровых моментах. Цена комплекта составляет $1,99 (114 рублей).

«Каждый, кто переписывается и общается со мной, знает, что я постоянно использую смайлики. Невероятно, что теперь есть мои собственные», — сказал хоккеист.

В октябре прошлого года подобную линию смайликов выпустил другой российский хоккеист — форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.

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