Хоккеист Александр Овечкин выпустил персональную линию смайликов

Комплект смайликов называется «OviMoji by Alex Ovechkin», в который входит более 50 эмодзи с изображением российского хоккеиста в различных ситуациях из жизни, а также игровых моментах. Цена комплекта составляет $1,99 (114 рублей).

«Каждый, кто переписывается и общается со мной, знает, что я постоянно использую смайлики. Невероятно, что теперь есть мои собственные», — сказал хоккеист.

В октябре прошлого года подобную линию смайликов выпустил другой российский хоккеист — форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.