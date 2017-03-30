Хоккеист Александр Овечкин выпустил персональную линию смайликов
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин представил персональную линию тематических эмодзи (графические смайлики). Об этом хоккеист рассказал Washington Post.
Комплект смайликов называется «OviMoji by Alex Ovechkin», в который входит более 50 эмодзи с изображением российского хоккеиста в различных ситуациях из жизни, а также игровых моментах. Цена комплекта составляет $1,99 (114 рублей).
«Каждый, кто переписывается и общается со мной, знает, что я постоянно использую смайлики. Невероятно, что теперь есть мои собственные», — сказал хоккеист.
В октябре прошлого года подобную линию смайликов выпустил другой российский хоккеист — форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.
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