Милан Лучич: «Эдмонтону» есть, за что сражаться и к чему стремиться
Нападающий «Эдмонтона» Милан Лучич прокомментировал первый за 11 лет выход команды в
плей-офф.
— В течение сезона у всех бывают спады и непростые отрезки, но мы их с честью преодолели, что и помогло нам оказаться там, где мы находимся. Безусловно, приятно оказаться в
В будущем еще много неопределенности и мы не знаем соперника, с которым будем играть, так что, как я уже говорил пару недель назад, мы должны фокусироваться на своей игре и том, что нам нужно сделать в шести матчах перед тем, как начнутся настоящие игры. Нам есть, за что сражаться и к чему стремиться, — приводит слова Лучича официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Эдмонтон» во вторник переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (2:1) и забронировал себе место в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter