Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29249139/
29 марта 2017, 22:09 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Милан Лучич: «Эдмонтону» есть, за что сражаться и к чему стремиться

Нападающий «Эдмонтона» Милан Лучич прокомментировал первый за 11 лет выход команды в плей-офф.

— В течение сезона у всех бывают спады и непростые отрезки, но мы их с честью преодолели, что и помогло нам оказаться там, где мы находимся. Безусловно, приятно оказаться в плей-офф за шесть матчей до конца чемпионата. Для нашей команды и клуба это большой первый шаг.

В будущем еще много неопределенности и мы не знаем соперника, с которым будем играть, так что, как я уже говорил пару недель назад, мы должны фокусироваться на своей игре и том, что нам нужно сделать в шести матчах перед тем, как начнутся настоящие игры. Нам есть, за что сражаться и к чему стремиться, — приводит слова Лучича официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Эдмонтон» во вторник переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (2:1) и забронировал себе место в плей-офф Кубка Стэнли.

Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Самая страшная футбольная травма года произошла в эти выходные (видео)

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

Екатерина Ковалева - уникальная кикбоксерша из Белоруссии, рост которой 194 см (фото)