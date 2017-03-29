Стэмкос может вернуться на лед до конца «регулярки» НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос близок к возвращению на лед, сообщает NHL Network.
Капитан «Молний» восстановился от травмы,
Отмечается, что 27-летний форвард точно не примет участия в ближайшем матче «Тампы» против «Детройта» (31 марта), однако точно сыграет за команду до конца регулярки. На данный момент «Тампа» идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны
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