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29 марта 2017, 21:24 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Стэмкос может вернуться на лед до конца «регулярки» НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос близок к возвращению на лед, сообщает NHL Network.

Капитан «Молний» восстановился от травмы, из-за которой не выходил на лед с 16 ноября 2016 года. В этом сезоне он провел 17 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 (9+11) очков.

Отмечается, что 27-летний форвард точно не примет участия в ближайшем матче «Тампы» против «Детройта» (31 марта), однако точно сыграет за команду до конца регулярки. На данный момент «Тампа» идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на три очка.

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