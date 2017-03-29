Стэмкос может вернуться на лед до конца «регулярки» НХЛ

Капитан «Молний» восстановился от травмы, из-за которой не выходил на лед с 16 ноября 2016 года. В этом сезоне он провел 17 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 (9+11) очков.

Отмечается, что 27-летний форвард точно не примет участия в ближайшем матче «Тампы» против «Детройта» (31 марта), однако точно сыграет за команду до конца регулярки. На данный момент «Тампа» идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на три очка.