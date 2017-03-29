Д. Марков: Рад за Овечкина, думаю, он догонит и Фёдорова

«Я обращаю внимание на такую статистику, конечно, — сказал Марков. — Все игроки, которые достигли таких высот, внесли имена в историю мирового хоккея своим титаническим трудом и колоссальной самоотдачей. Это огромное достижение для российского спорта! Я рад за каждого игрока вне зависимости от национальности. Овечкин же, думаю, догонит и Сергея. Ребята не держат эти цифры в голове перед каждым матчем. Они просто делают свою работу на пять с плюсом», — цитирует Маркова официальный сайт НХЛ.