Салливан: За время моей работы в «Питтсбурге» Шири добился наибольшего прогресса
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре форварда Конора Шири, который получил травму.
«Пожалуй, из всех игроков команды Конор добился наибольшего прогресса за то время, что я работаю здесь. Он играет важную роль, выходит в первых двух звеньях. Сколько он забил? 21 гол? Удивительно то, что 20 из них он забил при игре “5 на 5”. Мне кажется, что вклад Шири в игру команды в равных составах недооценивают. Он в течение всего сезона был одним из самых результативных нападающих, когда мы играли пять на пять. Это говорит о его вкладе в игру команды, в наши победы. И он чувствует себя всё лучше и лучше с каждым новым матчем. Он чувствует себя увереннее. Он всегда был быстрым, но, когда он играл с Сидом, его скорость только увеличилась», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.
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