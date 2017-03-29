Салливан: За время моей работы в «Питтсбурге» Шири добился наибольшего прогресса

«Пожалуй, из всех игроков команды Конор добился наибольшего прогресса за то время, что я работаю здесь. Он играет важную роль, выходит в первых двух звеньях. Сколько он забил? 21 гол? Удивительно то, что 20 из них он забил при игре “5 на 5”. Мне кажется, что вклад Шири в игру команды в равных составах недооценивают. Он в течение всего сезона был одним из самых результативных нападающих, когда мы играли пять на пять. Это говорит о его вкладе в игру команды, в наши победы. И он чувствует себя всё лучше и лучше с каждым новым матчем. Он чувствует себя увереннее. Он всегда был быстрым, но, когда он играл с Сидом, его скорость только увеличилась», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.