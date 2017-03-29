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29 марта 2017, 18:04 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Даррен Дрегер: Если НХЛ не отпустит игроков на Игры, они могут обидеться и не приехать на ЧМ

Эксперт TSN Даррен Дрегер заявил, что ведущие хоккеисты НХЛ могут не приехать на чемпионат мира-2017 в Кельне и Париже, если лига не разрешит им участвовать в Олимпиаде-2018.

Ранее стало известно, что ИИХФ оплатит транспортные расходы и страховку игроков НХЛ для участия в Олимпиаде, а сумма может достигнуть 20 миллионов долларов.

— В случае, если НХЛ откажется отпустить игроков на Олимпиаду, то может быть цепная реакция, — сказал Дрегер. — Федерации боятся, что из-за такого отказа топ-хоккеисты могут попросту обидеться и не приехать даже на чемпионат мира. Я знаю, что федерации хоккея Канады и США вызывали игроков на чемпионаты мира, обещая, что от этого будет зависеть их попадание на Игры.
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МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация хоккея (IIHF) возьмет на себя оплату страховки игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для их участия в олимпийском турнире в 2018 году и планирует потратить на это порядка $7 млн. Об этом ТАСС сообщил глава IIHF Рене Фазель.
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