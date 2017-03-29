Даррен Дрегер: Если НХЛ не отпустит игроков на Игры, они могут обидеться и не приехать на ЧМ

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Ранее стало известно, что ИИХФ оплатит транспортные расходы и страховку игроков НХЛ для участия в Олимпиаде, а сумма может достигнуть 20 миллионов долларов.