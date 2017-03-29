Даррен Дрегер: Если НХЛ не отпустит игроков на Игры, они могут обидеться и не приехать на ЧМ
Эксперт TSN Даррен Дрегер заявил, что ведущие хоккеисты НХЛ могут не приехать на чемпионат мира-2017 в Кельне и Париже, если лига не разрешит им участвовать в Олимпиаде-2018.
Ранее стало известно, что ИИХФ оплатит транспортные расходы и страховку игроков НХЛ для участия в Олимпиаде, а сумма может достигнуть 20 миллионов долларов.
— В случае, если НХЛ откажется отпустить игроков на Олимпиаду, то может быть цепная реакция, — сказал Дрегер. — Федерации боятся, что
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