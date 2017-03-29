IIHF планирует потратить около $7 млн на оплату страховки игроков НХЛ для участия в ОИ
МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация хоккея (IIHF) возьмет на себя оплату страховки игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для их участия в олимпийском турнире в 2018 году и планирует потратить на это порядка $7 млн. Об этом ТАСС сообщил глава IIHF Рене Фазель.
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В настоящий момент IIHF, НХЛ, профсоюз игроков лиги и Международный олимпийский комитет ведут переговоры по участию игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года.
«Мы готовы взять на себя оплату страховки хоккеистов и транспортные расходы. На Олимпийских играх в Сочи мы потратили на страховку $7 млн. В этот раз планируем потратить примерно столько же», — сказал Фазель.
Решение об участии игроков НХЛ в Играх-2018 должно было быть принято на собрании директоров лиги 28 января, однако, по словам комиссара НХЛ Гарри Беттмэна, этот вопрос даже не рассматривался.
«Сейчас идут переговоры между НХЛ и их профсоюзом об участии игроков. Профсоюз хочет, чтобы хоккеисты участвовали в Олимпиаде. Мы же (IIHF) в данной ситуации являемся наблюдателями. Также внимательно следим за новостями о переговорах», — добавил Фазель.
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