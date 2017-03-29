IIHF готова оплатить страховку игроков НХЛ для участия в Олимпиаде-2018
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) возьмет на себя транспортные расходы и оплату страховки игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для их участия в олимпийском турнире в 2018 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Международный олимпийский комитет.
Сумма может составить до $20 млн. При этом сообщается, что этого жеста может оказаться недостаточно для того, чтобы обеспечить присутствие игроков НХЛ в южнокорейском Пхенчхане. Владельцы клубов имеют и другие коммерческие требования, которые еще предстоит решить.
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