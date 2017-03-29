IIHF готова оплатить страховку игроков НХЛ для участия в Олимпиаде-2018

Сумма может составить до $20 млн. При этом сообщается, что этого жеста может оказаться недостаточно для того, чтобы обеспечить присутствие игроков НХЛ в южнокорейском Пхенчхане. Владельцы клубов имеют и другие коммерческие требования, которые еще предстоит решить.