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29 марта 2017, 14:39 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

IIHF готова оплатить страховку игроков НХЛ для участия в Олимпиаде-2018

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) возьмет на себя транспортные расходы и оплату страховки игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для их участия в олимпийском турнире в 2018 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Сумма может составить до $20 млн. При этом сообщается, что этого жеста может оказаться недостаточно для того, чтобы обеспечить присутствие игроков НХЛ в южнокорейском Пхенчхане. Владельцы клубов имеют и другие коммерческие требования, которые еще предстоит решить.
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IIHF планирует потратить около $7 млн на оплату страховки игроков НХЛ для участия в ОИ

IIHF планирует потратить около $7 млн на оплату страховки игроков НХЛ для участия в ОИ

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация хоккея (IIHF) возьмет на себя оплату страховки игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для их участия в олимпийском турнире в 2018 году и планирует потратить на это порядка $7 млн. Об этом ТАСС сообщил глава IIHF Рене Фазель.
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29 марта

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