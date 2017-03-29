Куда податься? Радулов, Торнтон и ещё 8 главных свободных агентов в НХЛ
Две недели осталось до завершения «регулярки» НХЛ. Кто из звёзд останется без контракта и сможет выйти на рынок свободных агентов?
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Регулярный чемпионат стремительно близится к своему завершению. Для команд, попавших в
з. Кевин Шаттенкирк («Вашингтон»)
Возраст на 1 июля 2017 года: 28 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 4,25 млн.
Козыри: член олимпийской сборной США.
Многие болельщики радовались, когда «Вашингтон» перед дедлайном смог забрать у «Сент-Луиса» Шаттенкирка, который считался лакомым кусочком из числа доступных хоккеистов. Однако летом Кевин может стать неограниченно свободным агентом, а ситуация со свободными деньгами под потолком зарплат у «Кэпиталз» не слишком радужная: помимо Шаттенкирка необходимо подписать также Евгения Кузнецова (ОСА), Ти Джея Оши, Андре Бураковски, Дмитрия Орлова (ОСА), Бретта Коннолли, Нейта Шмидта и вратаря Грубауэра.
Предоставление Шаттенкирку возможности выйти на рынок будет выглядеть глупо, поскольку компенсация за его приобретение получится напрасной тратой, а в контрактных предложениях этот праворукий «зверь» игры в большинстве недостатка испытывать не будет. По слухам, Кевина очень хочет видеть в своих рядах «Нью-Йорк Рейнджерс». «У нас будет три главных неограниченно свободных агента во всей лиге. Многое будет зависеть от того, как мы сыграем в
н. Ти Джей Оши («Вашингтон»)
Возраст на 1 июля 2017 года: 30 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 4,175 млн.
Козыри: член олимпийской сборной США.
Мучитель Сергея Бобровского в олимпийском Сочи может рассчитывать на серьёзную прибавку к окладу. В нынешнем сезоне он впервые в карьере пробил отметку в 30 заброшенных шайб, чем заслужил дружеский подкол со стороны Александра Овечкина. Год назад Оши набрал 10 очков в 16 кубковых матчах, а ценность Ти Джея при исполнении штрафных бросков известна всем. «Признаюсь, что тревога о новом контракте у меня есть. У меня семья, две маленькие дочки, так что я немного беспокоюсь», — признался форвард. Вероятно, подписание Оши будет означать для «Вашингтона» конец сотрудничества с ветераном Джастином Уильямсом, который на шесть лет старше и который приобретался в качестве опытного кубкового бойца.
н. Александр Радулов («Монреаль»)
Возраст на 1 июля 2017 года: 30 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 5,75 млн.
Козыри: один из многолетних лучших бомбардиров КХЛ.
«Внезапный любимец» болельщиков «Канадиенс» провёл очень неплохой сезон, став вторым бомбардиром команды после капитана Макса Пачьоретти. Переговоры о новом контракте для Александра уже наделали много шума: согласно информации от агента, Радулов просил у «Монреаля» аж 8-летний договор, и опровергать столь серьёзные запросы затем пришлось самому россиянину. Многие обозреватели предположили, что агент просто не поставил Радулова в известность, начав разговор с генменеджером Марком Бержевеном со столь высокой отметки, чтобы потом опустить планку до более разумных цифр.
Скрытный Бержевен уже объявил, что никаких официальных новостей по контрактам не будет до окончания
н. Джо Торнтон («Сан-Хосе»)
Возраст на 1 июля 2017 года: 37 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 6,75 млн.
Козыри: финалист Кубка Стэнли, обладатель Кубка мира и знаменитой бороды.
Торнтона слишком трудно представить в
«Я совершенно не беспокоюсь о контракте. Я вообще стараюсь жить без стресса. Единственная моя забота — это здоровье моих детей. Если они не болеют, то я вообще не испытываю волнения. На критику о том, что я стал медленным, что не могу забить, я внимания не обращаю. У меня нет “твиттера”, и я часто даже не знаю, что происходит в окружающем мире. Если ли у меня электричество? Да, конечно. Водопровод тоже работает», — пошутил Торнтон в одном из недавних интервью.
н. Патрик Марло («Сан-Хосе»)
Возраст на 1 июля 2017 года: 37 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 6,67 млн.
Козыри: член клуба «500 голов за карьеру».
Так же как и Торнтону, Марло придётся принимать непростое решение о своей дальнейшей карьере. Вполне вероятно, что Патрик согласится умерить свои финансовые аппетиты и останется на насиженном месте в «Шаркс», поскольку в команде с группой талантливых молодых форвардов (Карлссон, Донской, Тьерни, Гертль) он вполне может быть успешен ещё на протяжении пары лет. С другой стороны, вся эта молодёжь будет в приоритете при подписании новых контрактов, в то время как ветеранам достанутся лишь остатки пирога. Генеральный менеджер «акул» Дуг Уилсон уже заявил, что переговоры с Торнтоном и Марло будут проходить в закрытом режиме, и все усилия «Шаркс» будут сосредоточены на том, чтобы
з. Андрей Марков («Монреаль»)
Возраст на 1 июля 2017 года: 38 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 5,75 млн.
Козыри: защитник первой пары.
Марков заканчивает уже свой 16-й сезон в НХЛ, но, несмотря на солидный возраст, его польза для команды и общая продуктивность остаются на прежнем высоком уровне. Среди всех защитников лиги, которые 1 июля могут стать неограниченно свободными агентами, Андрей идёт на втором месте по очкам (35) и времени, проведённом на льду (21:44). Марков предан «Монреалю», и в нынешнем регулярном чемпионате вышел на заметные места в клубной истории: россиянин стал шестым по количеству сыгранных за «Канадиенс» матчей (979) и вышел на шестую строчку по голевым передачам (451). Вероятно, «канадцы» сохранят Маркова ещё на пару сезонов, чтобы он помог прогрессировать молодым защитникам команды, в числе которых и 18-летний Михаил Сергачёв.
з. Карл Алзнер («Вашингтон»)
Возраст на 1 июля 2017 года: 28 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 2, млн.
Козыри: защитник топ-4 с относительно небольшой зарплатой.
Алзнер — настоящий командный боец, который не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата начиная с 2010 года. «Вашингтон» наверняка захочет оставить Карла у себя, но большое количество хоккеистов без контрактов может принести определённые сложности. Евгению Кузнецову (ОСА) наверняка достанется большая часть пирога из свободных денег, а помимо него на повышение рассчитывает и Дмитрий Орлов. Зимой инсайдер Sportsnet Ник Кипреос сообщал, что Алзнер будет начинать торги с отметки $ 5,5−6 млн за сезон, оглядываясь на сделку Брента Бёрнса. Коллега Кипреоса Эллиотт Фридман отметил, что интерес к Алзнеру могут проявить клубы Западной Канады («Калгари», «Ванкувер», «Эдмонтон»), а кроме этого, неожиданным игроком может стать и «Торонто».
н. Сэм Ганье («Коламбус»)
Возраст на 1 июля 2017 года: 27 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 650 тыс.
Козыри: невероятная результативность для столь маленького контракта.
Ганье, заключивший скромнейший договор на $ 650 тыс., может в нынешнем сезоне установить новый личный рекорд результативности: до показателя в 49 очков, зафиксированного в дебютном чемпионате в НХЛ, ему не хватает всего четырёх баллов. «Коламбусу» с форвардом явно повезло: Ганье усилил большинство «Блю Джекетс» и явно заслужил солидное повышение в деньгах.
з. Дмитрий Куликов («Баффало»)
Возраст на 1 июля 2017 года: 26 лет.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 4,33 млн.
Козыри: защитник топ-4 с перспективой стать лидером.
У Куликова контрактный год получился просто ужасным. Вернувшись в расположение клуба после Кубка мира, россиянин получил нелепую травму спины, неудачно упав в открытую калитку скамейки запасных. В результате этого половина «регулярки» оказалась пропущена, и за 41 матч Дмитрий набрал лишь 5 (2+3) очков. Ещё более удручает показатель полезности (-19), по которому Куликов входит в тридцатку худших игроков лиги и идёт первым с конца в своей команде. Слухи об обмене россиянина активно появлялись во время дедлайна, но сам Дмитрий отделался туманными фразами о том, что всё решится позднее. «Подождём лета, тогда и поговорим о контракте. А пока я сосредотачиваюсь на игре. Если
н. Томас Ванек («Флорида»)
Возраст на 1 июля 2017 года: 33 года.
Зарплата в сезоне-2016/17: $ 2,6 млн.
Козыри: продуктивный неприхотливый форвард, привыкший менять команды.
Ванек, перешедший в дедлайн из «Детройта» во «Флориду», считался одной из главных удач Юрьева дня, но австрийский ветеран не помог «пантерам» взлететь в кубковую восьмёрку. Теоретические шансы у «Флориды» ещё есть, но отыграть 7 очков дефицита за 7 оставшихся матчей — задача чрезвычайно трудная. Сам Ванек в 13 играх за «кошек» набрал 8 (1+7) баллов, что вполне неплохо для парня, играющего по 14 минут за матч. Томас без труда найдёт себе новую команду, поскольку на огромный контракт он не претендует, а пользу приносит большую, умело действуя и в сдерживающем звене, и в атакующих связках в случае травм
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