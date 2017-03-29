Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29242230/
29 марта 2017, 13:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нюландер набирает очки 12 матчей кряду — это 4-й результат более чем за 20 лет

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерз» (3:2).

Его результативная серия продлилась до 12 матчей, в которых он набрал 14 (3+11) очков. Эта серия вошла в число самых длинных для новичков начиная с 1996 года. Лучшие результаты у Пола Штястны (2006/07, 20 матчей), Шейна Гостисбера (2015/16, 15 матчей) и Нэтана Маккиннона (2013/14, 13 матчей).

Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Хоккеист «Торонто» Остон Мэттьюс побил рекорд клуба, державшийся 31 год

Хоккеист «Торонто» Остон Мэттьюс побил рекорд клуба, державшийся 31 год

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Остон Мэттьюс забросил 35-ю шайбу текущем чемпионате и побил рекорд Уэндела Кларка по количеству голов в дебютном сезоне за «Торонто».
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!