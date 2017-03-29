Его результативная серия продлилась до 12 матчей, в которых он набрал 14 (3+11) очков. Эта серия вошла в число самых длинных для новичков начиная с 1996 года. Лучшие результаты у Пола Штястны (2006/07, 20 матчей), Шейна Гостисбера (2015/16, 15 матчей) и Нэтана Маккиннона (2013/14, 13 матчей).