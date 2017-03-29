Паризе получил травму в матче с «Вашингтоном»

Клюшка Уилсона зацепила Паризе в районе глаза, и нападающий «Уайлд» смог покинуть лёд лишь с помощью партнёров. В игру он уже не вернулся. Уилсон получил двойной малый штраф, а после возвращения на лёд был вызван на бой Крисом Стюартом.