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29 марта 2017, 11:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Паризе получил травму в матче с «Вашингтоном»

Форвард «Миннесота Уайлд» Зак Паризе получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:5) после столкновения с форвардом «столичных» Томом Уилсоном.

Клюшка Уилсона зацепила Паризе в районе глаза, и нападающий «Уайлд» смог покинуть лёд лишь с помощью партнёров. В игру он уже не вернулся. Уилсон получил двойной малый штраф, а после возвращения на лёд был вызван на бой Крисом Стюартом.

Миннесота Уайлд
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. «Вашингтон» обыграл «Миннесоту» со счетом 5:4 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы, оформив 17-й хет-трик в карьере, и отдал одну результативную передачу.
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