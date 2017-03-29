Паризе получил травму в матче с «Вашингтоном»
Форвард «Миннесота Уайлд» Зак Паризе получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:5) после столкновения с форвардом «столичных» Томом Уилсоном.
Клюшка Уилсона зацепила Паризе в районе глаза, и нападающий «Уайлд» смог покинуть лёд лишь с помощью партнёров. В игру он уже не вернулся. Уилсон получил двойной малый штраф, а после возвращения на лёд был вызван на бой Крисом Стюартом.
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