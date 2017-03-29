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29 марта 2017, 9:54 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Форвард «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

<em>МОСКВА 29 марта. /ТАСС/.</em> Российский нападающий Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (<span class=error>НХЛ</span>). Об этом сообщает пресс- служба лиги. Увеличить
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Овечкин оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу в матче против «Миннесоты» (5:4 ОТ).

Второй звездой признан вратарь «Эдмонтона» Кэм Тальбо, отразивший 34 броска из 35 во встрече с «Лос- Анджелесом» (2:1).

Третьей звездой стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший шайбу в матче против «Флориды» (3:2), побив рекорд клуба по количеству голов за сезон среди новичков.

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Новости НХЛ

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. «Вашингтон» обыграл «Миннесоту» со счетом 5:4 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы, оформив 17-й хет-трик в карьере, и отдал одну результативную передачу.
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29 марта

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