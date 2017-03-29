Форвард «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Овечкин оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу в матче против «Миннесоты» (5:4 ОТ).

Второй звездой признан вратарь «Эдмонтона» Кэм Тальбо, отразивший 34 броска из 35 во встрече с «Лос- Анджелесом» (2:1).

Третьей звездой стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший шайбу в матче против «Флориды» (3:2), побив рекорд клуба по количеству голов за сезон среди новичков.