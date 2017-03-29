«Эдмонтон» вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2006 года
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» со счетом 2:1 и вышел в
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Эдмонтон» не участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли с 2006 года, когда дошел до финала, где уступил «Каролине» со счетом 3−4.
После 76 игр на счету канадского клуба 93 очка, тогда как основные претенденты на участие в розыгрыше Кубка Стэнли, находящиеся вне зоны
Также участие в Кубке Стэнли обеспечили себе «Сан-Хосе» и «Рейнджерс», чей очный поединок завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу калифорнийской команды. После этой встречи «Сан-Хосе» с 93 очками идет четвертым в Западной конференции. Команда из
Досрочно вышел в
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершится 10 апреля.
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