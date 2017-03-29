«Эдмонтон» вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2006 года

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«Эдмонтон» не участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли с 2006 года, когда дошел до финала, где уступил «Каролине» со счетом 3−4.

После 76 игр на счету канадского клуба 93 очка, тогда как основные претенденты на участие в розыгрыше Кубка Стэнли, находящиеся вне зоны плей-офф («Лос-Анджелес» и «Виннипег»), имеют по 77 очков и за оставшиеся 7 и 5 матчей соответственно не смогут обойти «Эдмонтон».

Также участие в Кубке Стэнли обеспечили себе «Сан-Хосе» и «Рейнджерс», чей очный поединок завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу калифорнийской команды. После этой встречи «Сан-Хосе» с 93 очками идет четвертым в Западной конференции. Команда из Нью-Йорка с 97 очками занимает аналогичное место на Востоке.

Досрочно вышел в плей-офф другой калифорнийский клуб — «Анахайм», который обыграл «Ванкувер» со счетом 4:1. «Анахайм» занимает третье место в Западной конференции НХЛ с 95 очками.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершится 10 апреля.