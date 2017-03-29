«Сан-Хосе» прервал серию из шести поражений подряд, обыграв «Рейнджерс» в матче НХЛ
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Хоккеисты «Сан-Хосе» обыграли в овертайме «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в
Победу «Сан-Хосе» в овертайме принес на 64-й минуте Брент Бернс. «Шаркс» прервали серию из шести поражений подряд.
|29.03.2017 05:30
|Регулярный чемпионат
|SAP Center
|Сан-Хосе Шаркс
|5:4 ОТ
|Нью-Йорк Рейнджерс
|(2:1, 1:1, 1:2)
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Ален Виньо
Вратари
|Мартин Джонс
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|01:44
|Янник Хансен (Т. Хертл, Мик. Бедкер)
|Джей.Ти. Миллер (М. Пюмпел)
|13:30
|Брендан Смит
|13:55
|16:09
|Миккель Бедкер
|18:01
|Мелькер Карлссон (М-Э. Власик, Дж. Браун)
|2-й период
|31:38
|Крис Тирни
|38:29
|Патрик Марло
|Дерек Степан (М. Цуккарелло-Осен, Б. Шей)
|39:37
|3-й период
|Йеспер Фаст (Б. Шей, К. Хэйс)
|41:24
|42:49
|Крис Тирни
|Мика Зибанежад
|42:49
|43:25
|Брент Бернс
|Джей.Ти. Миллер (Б. Шей, К. Хэйс)
|44:44
|57:45
|Крис Тирни (Я. Хансен, Мик. Бедкер)
|Овертайм
|Ник Холден
|62:35
|63:10
|Брент Бернс (П. Марло, Джо Павелски)
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс), К. Тирни (Сан-Хосе Шаркс), Дж. Миллер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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