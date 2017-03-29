Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29238363/
29 марта 2017, 8:59 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Сан-Хосе» прервал серию из шести поражений подряд, обыграв «Рейнджерс» в матче НХЛ

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Хоккеисты «Сан-Хосе» обыграли в овертайме «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0). Шайбами в составе победителей в основное время отметились Янник Хансен (на 2-й минуте), Мелькер Карлссон (19) и Крис Тирни (32, 58). У «Рейнджерс» забивали Джей Ти Миллер (14, 45), Дерек Степан (40) и Йеспер Фаст (42).

Победу «Сан-Хосе» в овертайме принес на 64-й минуте Брент Бернс. «Шаркс» прервали серию из шести поражений подряд.

29.03.2017 05:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Сан-Хосе Шаркс 5:4 ОТ Нью-Йорк Рейнджерс
(2:1, 1:1, 1:2)
Главные тренеры
Питер Дебур Ален Виньо
Вратари
Мартин Джонс Хенрик Лундквист
1-й период
01:44 Янник Хансен (Т. Хертл, Мик. Бедкер)
Джей.Ти. Миллер (М. Пюмпел) 13:30
Брендан Смит 13:55
16:09 Миккель Бедкер
18:01 Мелькер Карлссон (М-Э. Власик, Дж. Браун)
2-й период
31:38 Крис Тирни
38:29 Патрик Марло
Дерек Степан (М. Цуккарелло-Осен, Б. Шей) 39:37
3-й период
Йеспер Фаст (Б. Шей, К. Хэйс) 41:24
42:49 Крис Тирни
Мика Зибанежад 42:49
43:25 Брент Бернс
Джей.Ти. Миллер (Б. Шей, К. Хэйс) 44:44
57:45 Крис Тирни (Я. Хансен, Мик. Бедкер)
Овертайм
Ник Холден 62:35
63:10 Брент Бернс (П. Марло, Джо Павелски)
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс), К. Тирни (Сан-Хосе Шаркс), Дж. Миллер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Йорк Рейнджерс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США