«Сан-Хосе» прервал серию из шести поражений подряд, обыграв «Рейнджерс» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0). Шайбами в составе победителей в основное время отметились Янник Хансен (на 2-й минуте), Мелькер Карлссон (19) и Крис Тирни (32, 58). У «Рейнджерс» забивали Джей Ти Миллер (14, 45), Дерек Степан (40) и Йеспер Фаст (42).

Победу «Сан-Хосе» в овертайме принес на 64-й минуте Брент Бернс. «Шаркс» прервали серию из шести поражений подряд.