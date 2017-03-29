Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

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Овечкин отличился на 28-й, 33-й и 53-й минутах матча, причем во всех этих моментах «Вашингтон» играл в большинстве. Также у «Вашингтона» дубль оформил Ти Джей Оши (12, 62). В составе «Миннесоты» шацбы забросили Джейсон Поминвилль (23), Мартин Ганзал (36), Джаред Сперджен (56) и Эрик Стаал (60).

Российский капитан «Вашингтона» набрал 4 очка (3+1) по системе «гол+пас» за 16 минут 15 секунд на площадке, в его активе также шесть бросков по воротам соперника и один силовой прием. Всего в 75 матчах нынешнего регулярного чемпионата на его счету теперь 66 очков (33+33). Овечкин оформил 17-й хет-трик в карьере. Также 17 раз не менее трех шайб в одном матче забрасывал Александр Могильный. Среди российских игроков больше хет-триков только в активе Павла Буре — 20. В предыдущий раз Овечкин забрасывал три шайбы 23 ноября 2016 года в домашнем матче с «Сент-Луисом» (4:3).

После игры Овечкин был признан первой звездой матча, нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, отдавший три результативные передачи, стал второй звездой, Сперджен — третьей. Другие российские хоккеисты «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Евгенйи Кузнецов не смогли набрать очки за результативность.

«Вашингтон» идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 108 очков в 75 матчах. Ранее клуб из столицы США первым в сезоне обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Миннесота» занимает вторую строчку в турнирной таблице на Западе, имея в активе 96 очков после 76 игр.

В следующем матче в ночь на четверг «Вашингтон» на выезде сыграет против «Колорадо», на следующий день «Миннесота» дома встретится с «Оттавой».

В параллельном матче «Монреаль» на своей площадке обыграл «Даллас» со счетом 4:1. Российский форвард «Монреаля» Александр Радулов забросил 16-ю шайбу в сезоне и набрал 49-е очко за результативность (16+33). Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отметился результативной передачей, которая стала для него 30-й в текущем чемпионате.