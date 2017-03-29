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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29237308/
29 марта 2017, 8:15 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Детройт» впервые с 1990 года не смог пробиться в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. «Детройт Ред Уингз» со счетом 1:4 проиграл «Каролине» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Стэнли. В предыдущий раз «Детройт» пропускал плей-офф НХЛ в сезоне-1989/90.

С сезона-1990/91 Детройт Ред Уингз неизменно принимал участие в борьбе за Кубок Стэнли шесть раз играя в финальной серии четыре финала из которых стали победными. Увеличить
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В составе «Каролины» отличились Ли Стемпняк (11-я минута), Йоаким Нордстром (16), Джордан Стаал (34) и Элиас Линдхольм (58). В составе «Детройта» отличился Томаш Ношек (54).

«Детройт» прервал серию из 25 сезонов подряд, когда клуб выходил в стадию плей-офф. Столько же сезонов в активе «Сент-Луис Блюз» (1980−2004). Больше серии были только у «Бостона» (29, 1968−1996) и «Чикаго» (28, 1970−1997).

В предыдущий раз «Детройт» пропускал плей-офф НХЛ 9 864 дня назад, когда в регулярном чемпионате сезона-1989/90 занял девятое место в конференции, набрав 70 очков в 80 матчах.

С сезона-1990/91 «Детройт» неизменно принимал участие в борьбе за Кубок Стэнли, шесть раз играя в финальной серии, четыре финала из которых стали победными.

В настоящее время «Детройт» занимает 15-е место в Восточной конференции, имея в активе 74 очка после 76 игр регулярного чемпионата.

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