«Детройт» впервые с 1990 года не смог пробиться в плей-офф НХЛ
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. «Детройт Ред Уингз» со счетом 1:4 проиграл «Каролине» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Стэнли. В предыдущий раз «Детройт» пропускал
плей-офф НХЛ в сезоне-1989/90.
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В составе «Каролины» отличились Ли Стемпняк (11-я минута), Йоаким Нордстром (16), Джордан Стаал (34) и Элиас Линдхольм (58). В составе «Детройта» отличился Томаш Ношек (54).
«Детройт» прервал серию из 25 сезонов подряд, когда клуб выходил в стадию
В предыдущий раз «Детройт» пропускал
С сезона-1990/91 «Детройт» неизменно принимал участие в борьбе за Кубок Стэнли, шесть раз играя в финальной серии, четыре финала из которых стали победными.
В настоящее время «Детройт» занимает 15-е место в Восточной конференции, имея в активе 74 очка после 76 игр регулярного чемпионата.
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