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29 марта 2017, 8:11 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Коламбус» обыграл «Баффало» в матче НХЛ, Бобровский отразил 41 бросок

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. «Коламбус» победил «Баффало» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 41 из 42 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

<em>МОСКВА 29 марта. /ТАСС/. </em><span class=error>Коламбус</span> победил <span class=error>Баффало</span> со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) российский голкипер хозяев Сергей <span class=error>Бобровский</span> отразил 41 из 42 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Увеличить
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В составе «Коламбуса» шайбы забросили Кайл Куинси (15-я минута), Кэм Аткинсон (18) и Брэндон Саад (59). У «Баффало» отличился Эван Родригес (31).

Бобровский отразил 41 из 42 бросков по воротам и одержал 41-ю победу в 59 матчах сезона-2016/17. После игры Бобровский был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал Куинси, третьей — защитник «Коламбуса» Давид Савар.

«Коламбус» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 105 очков в 75 матчах. «Баффало» занимает 14-ю строчку на Востоке, имея в активе 76 очков после 77 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Коламбус» на выезде сыграет с «Каролиной», «Баффало» в воскресенье на своей площадке примет «Нью-Йорк Айлендерс».

В параллельном матче «Каролина» обыграла «Детройт» на своей площадке со счетом 4:1. «Виннипег» на выезде победил «Нью-Джерси» в серии буллитов (4:3).

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Передача Куликова помогла «Баффало» победить «Флориду» в матче НХЛ

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