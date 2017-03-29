Хоккеист «Торонто» Остон Мэттьюс побил рекорд клуба, державшийся 31 год

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19-летний американец открыл счет в домашнем матче регулярного чемпионата против «Флориды» на 12-й минуте. После первого периода «Торонто» ведет со счетом 2:0.

Мэттьюс забросил 35-ю шайбу в своем первом сезоне в НХЛ, проводя 75-й матч, и превзошел достижение канадца Уэндела Кларка. Кларк забросил 34 шайбы в составе «Торонто» в 66 матчах дебютного регулярного чемпионата 1985/86 гг.

Рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб в дебютном сезоне принадлежит финну Теему Селянне, который в составе «Виннипега» записал на свой счет 76 голов в 84 матчах сезона-1992/93.

На драфте новичков 2016 года Мэттьюс был выбран «Торонто» под первым номером.