Хоккеист «Торонто» Остон Мэттьюс побил рекорд клуба, державшийся 31 год
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Остон Мэттьюс забросил 35-ю шайбу текущем чемпионате и побил рекорд Уэндела Кларка по количеству голов в дебютном сезоне за «Торонто».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
19-летний американец открыл счет в домашнем матче регулярного чемпионата против «Флориды» на 12-й минуте. После первого периода «Торонто» ведет со счетом 2:0.
Мэттьюс забросил 35-ю шайбу в своем первом сезоне в НХЛ, проводя 75-й матч, и превзошел достижение канадца Уэндела Кларка. Кларк забросил 34 шайбы в составе «Торонто» в 66 матчах дебютного регулярного чемпионата 1985/86 гг.
Рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб в дебютном сезоне принадлежит финну Теему Селянне, который в составе «Виннипега» записал на свой счет 76 голов в 84 матчах сезона-1992/93.
На драфте новичков 2016 года Мэттьюс был выбран «Торонто» под первым номером.
Мэттьюс в сезоне-2015/16 в 40 матчах за швейцарский «Цюрих» набрал 49 очков (24 гола + 25 передач) и стал обладателем Кубка Швейцарии. Также он является двукратным чемпионом мира среди юниоров (2014, 2015) и бронзовым призером молодежного чемпионата мира-2016. В 10 матчах на чемпионате мира 2016 года в Москве и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter