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29 марта 2017, 1:14 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Ванкувер» подписал контракт с нападающим Молино

«Ванкувер Кэнакс» заключил контракт новичка с нападающим Гриффеном Молино, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

23-летний Молино в этом сезоне выступал за команду Университета Западного Мичигана, провёл 40 матчей, в которых набрал 33 (15+18) результативных баллов и стал вторым бомбардиром команды.

«Гриффен — двусторонний игрок с хорошей скоростью и оборонительными инстинктами, которые пригодятся при игре в меньшинстве. Он внёс большой вклад в успехи своей университетской команды в последние два года, и мы рады, что он присоединился к нашей организации и сделает следующий шаг в своём развитии», — сказал генеральный менеджер клуба Джим Беннинг.

Ванкувер Кэнакс
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