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28 марта 2017, 23:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Рейнджерс» подписали контракт с защитником Педри, «Айлендерс» — с Бишоффом

«Нью-Йорк Рейнджерс» заключил контракт с защитником Винсом Педри, а «Нью-Йорк Айлендерс» подписал двухлетнее соглашение с защитником Джейком Бишоффом. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

23-летний Педри в сезоне-2016/17 выступал за университетскую команду «Пенн Стейт» и набрал 30 (8+22) очков в 39 играх.

22-летний Бишофф выступал за университетскую команду «Миннесота Голден Гоферс», в завершившемся сезоне он набрал 32 (5+27) очка в 38 матчах. За четыре года в «Миннесоте» на его счету 68 (17+51) очков в 139 матчах. Был выбран «Айлендерс» на драфте 2012 года в седьмом раунде под общим 185-м номером.

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