Майк Салливан: Надеемся, что Малкин вернется в ближайшее время
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что нападающий Евгений Малкин занимается индивидуально и вернулся к тренировкам на льду.
Россиянин продолжает восстанавливаться после травмы, и работает по индивидуальной программе. 30-летний хоккеист в текущем сезоне провел 62 матча в «регулярке», в которых набрал 72 (33+39) очка.
— Евгений проходит процесс реабилитации, восстанавливается и на льду, и вне льда, — цитирует сайт «Питтсбурга» Салливана. — Малкин катался сегодня утром, он делает успехи. Мы рады этому и надеемся, что он вернется в ближайшее время.
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