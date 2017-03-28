«Чикаго» подписал контракт с нападающим Акопелли
«Чикаго Блэкхоукс» согласовал условия контракта с нападающим Матесоном Акопелли, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на два года и начнёт действовать с сезона-2017/18.
22-летний Акопелли выступал за университетскую команду «Вестерн Мичиган Бронкос», в завершившемся сезоне он провёл 40 матчей, в которых набрал 36 (20+16) результативных баллов, став лучшим снайпером команды.
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