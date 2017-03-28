«Чикаго» подписал контракт с нападающим Акопелли

Две передачи Никиты Кучерова и ренессанс Андрея Василевского по ходу матча помогли «Тампе» совершить суперкамбэк против «Чикаго» за который забил Артемий Панарин, Владимир Тарасенко отметился голом и двумя передачами, а Наиль Якупов сделал ассист против «Аризоны». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.