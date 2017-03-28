Эрикссон Эк вернется из Швеции в «Миннесоту»
Шведский нападающий Юэль Эрикссон Эк в ближайшее время вернется в расположение «Миннесоты», сообщает Star Tribune.
Американский клуб завершает переговоры с представителями «Ферьестада» о возвращении игрока.
Эрикссон Эк начинал сезон в составе «Уайлд», после чего тренерский штаб принял решение отправить игрока в Швецию для получения игровой практики. В текущем сезоне регулярного чемпионата 20-летний хоккеист провел 26 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков. В
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