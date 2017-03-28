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28 марта 2017, 20:36 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Эрикссон Эк вернется из Швеции в «Миннесоту»

Шведский нападающий Юэль Эрикссон Эк в ближайшее время вернется в расположение «Миннесоты», сообщает Star Tribune.

Американский клуб завершает переговоры с представителями «Ферьестада» о возвращении игрока.

Эрикссон Эк начинал сезон в составе «Уайлд», после чего тренерский штаб принял решение отправить игрока в Швецию для получения игровой практики. В текущем сезоне регулярного чемпионата 20-летний хоккеист провел 26 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 7 встречах. За «Миннесоту» он сыграл в 9 матчах, в которых забросил две шайбы и отдал три передачи.

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