Эрикссон Эк вернется из Швеции в «Миннесоту»

Американский клуб завершает переговоры с представителями «Ферьестада» о возвращении игрока.

Эрикссон Эк начинал сезон в составе «Уайлд», после чего тренерский штаб принял решение отправить игрока в Швецию для получения игровой практики. В текущем сезоне регулярного чемпионата 20-летний хоккеист провел 26 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 7 встречах. За «Миннесоту» он сыграл в 9 матчах, в которых забросил две шайбы и отдал три передачи.