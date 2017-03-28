«Да, в Пекине есть КХЛ. Но это не лучшая лига». Как НХЛ хочет покорить Китай

Об этом сообщает издание Sportsnet.ca. Канадцы пообщались c Андонгом Сонгом — первым китайцем, которого выбрали на драфте НХЛ (2015 год, № 172, «Айлендерс»). Сонг начинал играть в хоккей в Китае в шесть лет, причем выходил на каток для шорт-трека в фигурных коньках. Потом отец привез настоящую хоккейную форму из-за границы, а несколько лет назад семья переехала в Канаду.

Не надо забывать, что Олимпиада-2022 пройдет в Пекине, где стараются развивать хоккей. Китай с населением 1,4 млрд — очень перспективный рынок, который уже осваивает НБА.

«Мы очень хотели бы показать свою отличную игру в этой стране, — говорит Бэттман. — Это хорошая возможность для нас, учитывая размер рынка и то, какой интерес здесь проявляют к разным видам спорта».

На этой неделе Бэттман должен объявить о предсезонных матчах между «Лос-Анджелесом» и «Ванкувером» в Китае. Также НХЛ будет проводить ряд программ для того, чтобы поднять интерес к хоккею в Поднебесной. И это не зависит от того, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду-2018 в Корею.

Выставочные матчи НХЛ в сентябре могут совпадать с играми регулярного чемпионата КХЛ, которые будет проводить «Куньлунь».

«Да, в Пекине есть КХЛ. Но китайцы знают, что это не лучшая лига, — говорит Сонг, который сам родился в этом городе. — Все знают, что это не НХЛ».

Согласно данным ИИХФ, в Китае только 1101 профессиональный игрок и 154 крытых катка. Это очень мало для гигантской страны. Сравните с США — 543 239 хоккеистов и 1800 катков.

А еще НХЛ изучает опыт НБА — 14 баскетбольных клубов с 2004 года провели 24 предсезонных матча в Китае. Хоккеисты хотят видеть такой же масштаб. Прошлым летом «Бостон» проводил мастер-классы в Поднебесной. Хозяин «Вашингтона» Тэд Леонсис сказал, что его клуб тоже может полететь в Китай.

«Там собираются построить 200 новых катков, — сказал Леонсис. — Китайцы очень активно готовятся к Олимпиаде и могут стать заметной силой. Думаю, в ближайшее время Китай начнет готовить молодых игроков для НХЛ, как это уже происходит с НБА».