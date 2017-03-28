Две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Чикаго»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:4 ОТ.

Продолжает отчаянную гонку за попадание в плей-офф один из самых русских клубов НХЛ «Тампа-Бэй». Подопечные Джона Купера сейчас просто не имеют права терять очки, но домашний матч против «Чикаго» Артемия Панарина и Артема Анисимова, по-прежнему не играющего из-за травмы, начался для них очень неудачно.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 28.03.2017, 2:30 5:4 ОТ Тампа-Бэй Лайтнинг Чикаго Блэкхокс

Уже в своей первой смене на второй минуте матча Панарин нашел дорожку в ворота Андрея Василевского, причем шайба после броска 72-го номера буквально заползла в ворота.

Отыгралась «Тама», когда в середине периода Брент Сибрук случайно выбросил шайбу за пределы площадки, отправившись после этого в штраф-бокс. Никита Кучеров отпасовал на Виктора Хедмана, тот зарядил от синей линии, а расположившийся на пятаке Онджей Палат подправил диск в сетку, дезориентировав Скотта Дарлинга.

Впрочем, меньше чем через минуту Патрик Кейн вновь вывел «Блэкхоукс» вперед, а до перерыва успел отличиться еще и Томаш Юрчо, последний раз забивавший больше года назад еще в составе «Детройта».

Когда же в начале второго периода Рихард Паник, начинавший свою энхаэловскую карьеру как раз в «Лайтнинг», довел преимущество гостей до трех шайб, Василевский отправился на скамейку запасных, а его место на льду занял Петер Будай.

Однако решение Джона Купера оказалось временным. Будай провел на льду всего шесть с небольшим минут, отразил все три броска по своим воротам, а затем наставник «молнии» вернул на последний рубеж российского голкипера!

Решение выглядело странным и рискованным: к этому моменту перевес «черных ястребов» уже практически растаял после шайб Джонатана Друена и Антона Строльмана и казалось, что возвращать в ворота Василевского просто не имело смысла.

На деле же решение оправдало себя полностью. Почти сразу Кучеров и Хедман организовали еще один гол в большинстве, на этот раз выведя на 20-й результативный бросок в сезоне Друена.

Забавно, но Никлас Ялмарссон отбывал в этот момент штраф ровно за то же, за что ранее Сибрук, — выброс шайбы за пределы площадки или задержку игры, как официально называется этот вид удаления в сильнейшей лиге мира.

Василевский же больше не пропустил в матче вообще ничего, а в середине третьего периода совершил главный сейв игры, нейтрализовав выход один на один Патрика Кейна.

«Думаю, что каждый сейв, который мне удается сделать после бросков Кейна — выдающийся. Но я играл в данном случае по ситуации, и в этом спасении не было ничего сумасшедшего», — рассказал после игры журналистам в раздевалке Василевский.

Ну, а на последней минуте овертайма «Лайтнинг» смогла вырвать победу, когда Хедман, выбил на входе в собственную зону шайбу у Панарина, оформив таким образом третью передачу в матче и 50-ю в чемпионате, а подхвативший диск Янни Гурде прошил Скотта Дарлинга, забросив всего лишь свой второй гол в НХЛ.

Кучеров после этой игры впервые в карьере достиг гроссмейстерского рубежа в 80 очков и является лучшим бомбардиром «Тампы», но главное, что его команда всего на одно очко отстает теперь от «Бостона», располагающегося на последней кубковой позиции.

Учитывая, что следующий матч подопечные Купера проведут дома против провалившего сезон «Детройта», у них есть все шансы вскоре провести с «Брюинз» рокировку.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 28.03.2017, 3:00 4:1 Сент-Луис Блюз Аризона Койотс

«Сент-Луис Блюз» — «Аризона Койотс» — 4:1.

«Сент-Луис» Владимира Тарасенко, Наиля Якупова и Ивана Барбашева, еще не обеспечивший себе место в плей-офф юридически, но на деле ведущий борьбу за третью строчку Центрального дивизиона с «Нэшвиллом», встречался с одним из своих самых удобных соперников в лиге.

До этой встрече «Блюз» одержали победы в девяти последних поединках с «койотами», а очки набирали в 12-ти подряд (11−0−1). При этом голкипер Джейк Аллен имел против «Койотс» шесть побед в шести пересечениях.

У «Аризоны» первый матч после месячного отсутствия из-за травмы проводил форвард Александр Бурмистров, хотя проявить себя он в этой встрече не смог, завершив ее с показателем полезности -1.

Собственно, статус удобного соперника для «Блюз» «Аризона» подтвердила. Эта игра стала бенефисом сразу трех нападающих хозяев, составляющих ударное звено команды.

Джейден Шворц оформил дубль, Тарасенко отметился двумя результативными передачами и 35-й шайбой в сезоне, а на счету Александра Стеена рекордные в карьере четыре ассиста за одну встречу!

Не ушел со льда без балла за результативность и Якупов, сделавший шестую передачу в сезоне во время гола защитника Алекса Пьетранджело.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 28.03.2017, 2:00 4:2 Баффало Сэйбрз Флорида Пантерз

Другие матчи.

«Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:4 ОТ

«Баффало Сэйбрз» — «Флорида Пантерз» — 4:2

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:3

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:2.

Российский защитник Дмитрий Куликов, перешедший перед сезоном из «Флориды» в «Баффало» оформил в матче против бывшего клуба результативную передачу, чем помог «Сэйбрз» одержать победу в противостоянии команд, совершенно точно не попадающих в плей-офф. Для нынешнего партнера Куликова Брайана Джионты этот матч стал 1000-м в НХЛ.