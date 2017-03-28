Нападающий «Сент-Луиса» Шварц стал первой звездой дня НХЛ

Нападающий в матче против «Аризоны» (4:1) набрал три очка, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу.

Второй звездой стал нападающий «Тампы-Бэй» Джонатан Друин, который набрал четыре очка (2+2) в игре против «Чикаго» (5:4 ОТ).

Форвард «Калгари» Шон Монахан признан третьей звездой дня, на его счету один гол и три передачи в матче с «Колорадо» (4:2).