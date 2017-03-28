Нападающий «Сент-Луиса» Шварц стал первой звездой дня НХЛ
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Форвард «Сент-Луиса» Джейден Шварц признан первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Нападающий в матче против «Аризоны» (4:1) набрал три очка, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу.
Второй звездой стал нападающий «Тампы-Бэй» Джонатан Друин, который набрал четыре очка (2+2) в игре против «Чикаго» (5:4 ОТ).
Форвард «Калгари» Шон Монахан признан третьей звездой дня, на его счету один гол и три передачи в матче с «Колорадо» (4:2).
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