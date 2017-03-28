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28 марта 2017, 9:52 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Сент-Луиса» Шварц стал первой звездой дня НХЛ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Форвард «Сент-Луиса» Джейден Шварц признан первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Нападающий в матче против «Аризоны» (4:1) набрал три очка, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу.

Второй звездой стал нападающий «Тампы-Бэй» Джонатан Друин, который набрал четыре очка (2+2) в игре против «Чикаго» (5:4 ОТ).

Форвард «Калгари» Шон Монахан признан третьей звездой дня, на его счету один гол и три передачи в матче с «Колорадо» (4:2).

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«Сент-Луис» победил «Аризону» в НХЛ, Тарасенко забросил шайбу и отдал две передачи

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. «Сент-Луис» победил «Аризону» со счетом 4:1 в домашнем поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Сент- Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи.
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