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28 марта 2017, 8:04 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Сент-Луис» победил «Аризону» в НХЛ, Тарасенко забросил шайбу и отдал две передачи

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. «Сент-Луис» победил «Аризону» со счетом 4:1 в домашнем поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Сент- Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Увеличить
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В составе «Сент-Луиса» отличились Джэйден Швартц (28-я и 51-я минуты), Алекс Пьетранджело (33) и Тарасенко (59). У «Аризоны» единственную шайбу забросил Энтони Дианжело (42).

Тарасенко сыграл в матче 16 минут 54 секунды, успев нанести шесть бросков и провести один силовой прием. Теперь на счету 25-летнего россиянина 35 шайб и 33 результативные передачи в 75 матчах сезона.

Другой российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов также отличился одной голевой передачей, которая стала для него шестой в текущем чемпионате, за 38 матчей которого он набрал 9 очков (3+6).

«Сент-Луис» поднялся на седьмое место в Западной конференции, набрав 88 очков в 75 матчах. «Аризона» занимает 13-е место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 63 очка после 76 игр. В следующем матче в ночь на четверг «Сент-Луис» также встретится с «Аризоной», но уже на площадке соперника.

28.03.2017 03:00 Регулярный чемпионат Scottrade Center
Сент-Луис Блюз 4:1 Аризона Койотс
(0:0, 2:0, 2:1)
Главные тренеры
Майк Йео Дэйв Типпетт
Вратари
Джейк Аллен Майк Смит
1-й период
Алекс Голигоски 01:20
06:51 Райан Ривз
Люк Шенн 09:25
2-й период
27:53 Джейден Шворц (А. Стин, В. Тарасенко)
32:28 Алекс Пьетранджело (Н. Якупов, А. Стин)
3-й период
Энтони Дианджело (Р. Врбата, А. Голигоски) 41:01
50:06 Джейден Шворц (А. Стин, В. Тарасенко)
51:30 Наиль Якупов
58:11 Владимир Тарасенко (Дж. Шворц, А. Стин)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Шворц (Сент-Луис Блюз), А. Стин (Сент-Луис Блюз), В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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Передачи Тарасенко, Барбашева и Якупова помогли «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в НХЛ

Передачи Тарасенко, Барбашева и Якупова помогли «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в НХЛ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. «Сент-Луис» обыграл «Ванкувер» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Наиль Якупов отдали по одной результативной передаче.
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