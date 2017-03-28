«Сент-Луис» победил «Аризону» в НХЛ, Тарасенко забросил шайбу и отдал две передачи
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. «Сент-Луис» победил «Аризону» со счетом 4:1 в домашнем поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Сент- Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи.
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В составе «Сент-Луиса» отличились Джэйден Швартц (28-я и 51-я минуты), Алекс Пьетранджело (33) и Тарасенко (59). У «Аризоны» единственную шайбу забросил Энтони Дианжело (42).
Тарасенко сыграл в матче 16 минут 54 секунды, успев нанести шесть бросков и провести один силовой прием. Теперь на счету 25-летнего россиянина 35 шайб и 33 результативные передачи в 75 матчах сезона.
Другой российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов также отличился одной голевой передачей, которая стала для него шестой в текущем чемпионате, за 38 матчей которого он набрал 9 очков (3+6).
«Сент-Луис» поднялся на седьмое место в Западной конференции, набрав 88 очков в 75 матчах. «Аризона» занимает 13-е место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 63 очка после 76 игр. В следующем матче в ночь на четверг «Сент-Луис» также встретится с «Аризоной», но уже на площадке соперника.
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. «Сент-Луис» обыграл «Ванкувер» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Наиль Якупов отдали по одной результативной передаче.