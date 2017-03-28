Две передачи Кучерова помогли «Тампе» отыграться с 1:4 и победить «Чикаго» в НХЛ

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Шайбы в составе «Тампы» забросили Ондржей Палат (10-я минута), Джонатан Друин (32, 37), Антон Стролман (33) и Янни Гурде (65). У «Чикаго» отличились Артемий Панарин (2), Патрик Кейн (11), Томаш Юрчо (14) и Рихард Паник (29). «Тампа-Бэй» сумел победить, проигрывая к 30-й минуте матча со счетом 1:4.

Кучеров отдал 41-ю и 42-ю голевые передачи в сезоне, теперь на его счету 80 очков (38+42) по системе «гол+пас» в 68 матчах сезона-2016/17. Всего в игре он провел 20 минут, отметившись также четырьмя бросками по воротам «Чикаго». Другой российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников сыграл 16 минут 17 секунд, успев нанести бросок, провести силовой прием и заблокировать бросок соперников.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 из 29 бросков по воротам. В конце первого периода Василевский был заменен на словака Петера Будая, но уже в начале второй 20-минутки россиянин вернулся в ворота «Тампы» и продолжил встречу до конца.

Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин забросил 25-ю шайбу в сезоне и набрал 67-е очко (25+42) в 76 матчах текущего чемпионата. Другой российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов пропустил очередной матч из-за травмы колена.

Клуб «Тампа-Бэй» занимает девятую строчку в Восточной конференции, набрав 83 очка в 75 матчах. «Чикаго» идет на первом месте на Западе, имея в активе 103 очка после 76 игр. Ранее «Чикаго» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. В следующем матче в ночь на четверг «Чикаго» в гостях встретится с «Питтсбургом», на следующий день «Тампа-Бэй» дома сыграет против «Детройта».