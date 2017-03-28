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28 марта 2017, 7:59 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» отыграться с 1:4 и победить «Чикаго» в НХЛ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Клуб «Тампа-Бэй» победил «Чикаго» со счетом 5:4 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две результативные передачи.

<em>МОСКВА 28 марта. /ТАСС/.</em> Клуб <span class=error>Тампа</span>-<span class=error>Бэй</span> победил Чикаго со счетом 5:4 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) российский нападающий <span class=error>Тампы</span> Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Увеличить
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Шайбы в составе «Тампы» забросили Ондржей Палат (10-я минута), Джонатан Друин (32, 37), Антон Стролман (33) и Янни Гурде (65). У «Чикаго» отличились Артемий Панарин (2), Патрик Кейн (11), Томаш Юрчо (14) и Рихард Паник (29). «Тампа-Бэй» сумел победить, проигрывая к 30-й минуте матча со счетом 1:4.

Кучеров отдал 41-ю и 42-ю голевые передачи в сезоне, теперь на его счету 80 очков (38+42) по системе «гол+пас» в 68 матчах сезона-2016/17. Всего в игре он провел 20 минут, отметившись также четырьмя бросками по воротам «Чикаго». Другой российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников сыграл 16 минут 17 секунд, успев нанести бросок, провести силовой прием и заблокировать бросок соперников.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 из 29 бросков по воротам. В конце первого периода Василевский был заменен на словака Петера Будая, но уже в начале второй 20-минутки россиянин вернулся в ворота «Тампы» и продолжил встречу до конца.

Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин забросил 25-ю шайбу в сезоне и набрал 67-е очко (25+42) в 76 матчах текущего чемпионата. Другой российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов пропустил очередной матч из-за травмы колена.

Клуб «Тампа-Бэй» занимает девятую строчку в Восточной конференции, набрав 83 очка в 75 матчах. «Чикаго» идет на первом месте на Западе, имея в активе 103 очка после 76 игр. Ранее «Чикаго» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. В следующем матче в ночь на четверг «Чикаго» в гостях встретится с «Питтсбургом», на следующий день «Тампа-Бэй» дома сыграет против «Детройта».

28.03.2017 02:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Тампа-Бэй Лайтнинг 5:4 ОТ Чикаго Блэкхокс
(1:3, 3:1, 0:0)
Главные тренеры
Джон Купер Джоэль Кенневилль
Вратари
Андрей Василевский 13:41 (П. Будай 13:41-20:00, Анд. Василевский 20:00) Скотт Дарлинг
1-й период
Артемий Панарин (Т. Киро) 01:23
Брент Сибрук 09:22
09:29 Ондржей Палат (В. Хедман, Н. Кучеров)
Патрик Кейн (Н. Яльмарссон, Д. Кит) 10:17
10:58 Люк Витковски
Томаш Юрчо (Н. Шмолц) 13:41
Джонатан Тэйвз 17:22
2-й период
22:22 Александер Киллорн
Рихард Паник (Т. ван Римсдайк, Н. Шмолц) 28:47
31:45 Джонатан Друэн (А. Киллорн, А. Строльман)
32:47 Антон Строльман (Г. Маккег, О. Палат)
Никлас Яльмарссон 35:23
36:24 Джонатан Друэн (Н. Кучеров, В. Хедман)
3-й период
41:40 Люк Витковски
Овертайм
64:25 Янни Гурд (В. Хедман)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Я. Гурд (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. Друэн (Тампа-Бэй Лайтнинг), О. Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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