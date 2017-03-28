Передача Куликова помогла «Баффало» победить «Флориду» в матче НХЛ

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В составе победителей голы забили Райан О’Райлли (4-я минута), Зак Богосян (15), Брайан Джионта (22) и Маркус Фолиньо (36). У «Флориды» отличились Джонатан Маршессо (31) и Джонатан Юбердо (37).

Капитан «Баффало» Джионта провел свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и отметился заброшенной шайбой.

Российский защитник сыграл в матче 24 минуты 28 секунд, успев отдать передачу, провести силовой прием и дважды заблокировать броски соперников. Куликов провел 41-й матч в сезоне и набрал 5-й результативный балл (2 шайбы + 3 передачи).

«Баффало» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков в 76 матчах. «Флорида» идет 13-й, имея в активе 77 очков после 75 игр.

В параллельном матче «Детройт» в овертайме победил «Каролину» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Андреас Атанасиу на второй минуте овертайма.