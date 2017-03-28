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28 марта 2017, 7:57 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Куликова помогла «Баффало» победить «Флориду» в матче НХЛ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. «Баффало» на своей площадке обыграл «Флориду» со счетом 4:2, российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов отдал результативную передачу, которая стала для него третьей в сезоне.

<em>МОСКВА 28 марта. /ТАСС/. </em><span class=error>Баффало</span> на своей площадке обыграл Флориду со счетом 4:2 российский защитник <span class=error>Баффало</span> Дмитрий Куликов отдал результативную передачу которая стала для него третьей в сезоне. Увеличить
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В составе победителей голы забили Райан О’Райлли (4-я минута), Зак Богосян (15), Брайан Джионта (22) и Маркус Фолиньо (36). У «Флориды» отличились Джонатан Маршессо (31) и Джонатан Юбердо (37).

Капитан «Баффало» Джионта провел свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и отметился заброшенной шайбой.

Российский защитник сыграл в матче 24 минуты 28 секунд, успев отдать передачу, провести силовой прием и дважды заблокировать броски соперников. Куликов провел 41-й матч в сезоне и набрал 5-й результативный балл (2 шайбы + 3 передачи).

«Баффало» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков в 76 матчах. «Флорида» идет 13-й, имея в активе 77 очков после 75 игр.

В параллельном матче «Детройт» в овертайме победил «Каролину» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Андреас Атанасиу на второй минуте овертайма.

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Новости НХЛ

Хоккеисту «Баффало» Джионте вручили серебряную клюшку в честь 1000 матчей в НХЛ

Хоккеисту «Баффало» Джионте вручили серебряную клюшку в честь 1000 матчей в НХЛ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» Тед Мюррей подарил американскому нападающему и капитану команды Брайану Джионте серебряную клюшку. Таким образом руководство «Баффало» отметило достижение Джионты, который провел 1000 игр в регулярных чемпионатах лиги.
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