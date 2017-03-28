Хоккеисту «Баффало» Джионте вручили серебряную клюшку в честь 1000 матчей в НХЛ

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Награду, выполненную из чистого серебра, юбиляру вручили перед началом домашнего матча с «Флоридой». В специальном видеообращении, транслировавшемся на экране, хоккеиста поздравили родные и близкие, а также президент клуба.

Встреча с «Флоридой» стала 1000-й для 38-летнего форварда «Баффало». 473 матча он провел в составе «Нью- Джерси», 303 — в составе «Монреаля», 224 — в составе «Баффало». За 999 матчей в регулярных чемпионатах он набрал 585 очков (288+297) пол системе «гол+пас».

Джионта был выбран клубом «Нью-Джерси» под 82-м номером на драфте новичков 1998 года, а в НХЛ начал выступать с сезона-2001/02. В составе «Нью-Джерси» он становился обладателем Кубка Стэнли в 2003 году.