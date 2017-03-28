Нападающий «Сан-Хосе» Хэйли дисквалифицирован на один матч за грубость
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Мишель Хэйли получил одноматчевую дисквалификацию за грубость, сообщается на официальном сайте НХЛ.
В третьем периоде матча между «Сан- Хосе» и «Нэшвилл Предаторз» нападающий Калле Ернкрок толкнул Хэйли на борт, после чего форвард «Сан-Хосе» нанёс удар сопернику по лицу. Департамент по безопасности игроков отмечает, что Ернкрок не собирался ввязываться в драку, потерял равновесие перед ударом, не смотрел на Хэйли и не мог себя защитить. Судьи удалили Хэйли до конца матча, Ернкрок получил две минуты штрафа.
|26.03.2017 03:00
|Зрители 17282
|Регулярный чемпионат
|Bridgestone Arena
|Нэшвилл Предаторз
|7:2
|Сан-Хосе Шаркс
|(2:0, 2:2, 3:0)
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Питер Дебур
Вратари
|Пекка Ринне
|Мартин Джонс
|1-й период
|04:14
|Колтон Сиссонс (К. Уилсон, К. Смит)
|05:30
|Коди Маклеод
|Майкл Хэйли
|05:30
|15:19
|Коди Маклеод (Р. Йоси, О. Уотсон)
|Джо Павелски
|16:55
|2-й период
|24:14
|Мэттью Ирвин
|Патрик Марло (Б. Бернс, Джо Торнтон)
|24:24
|Маркус Серенсен
|24:41
|24:48
|Джеймс Нил (Р. Джохансен, В. Арвидссон)
|27:27
|Виктор Арвидссон
|Джо Павелски
|27:27
|28:11
|Колтон Сиссонс
|28:11
|Колтон Сиссонс
|Патрик Марло
|29:36
|34:39
|Пи. Кей. Суббан (К. Смит, К. Уилсон)
|Джастин Браун (Т. Майер, Д. Демело)
|36:19
|3-й период
|45:27
|Колтон Сиссонс (К. Уилсон, К. Смит)
|52:56
|Калле Ярнкрок
|Майкл Хэйли
|52:56
|57:01
|Джеймс Нил (Р. Джохансен, Р. Йоси)
|58:41
|Вернон Фиддлер
|59:22
|Виктор Арвидссон (М. Ирвин)
Статистика
|17
|Штрафное время
|23
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|К. Сиссонс (Нэшвилл Предаторз), К. Смит (Нэшвилл Предаторз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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