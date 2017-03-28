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28 марта 2017, 0:06 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Сан-Хосе» Хэйли дисквалифицирован на один матч за грубость

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Мишель Хэйли получил одноматчевую дисквалификацию за грубость, сообщается на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде матча между «Сан- Хосе» и «Нэшвилл Предаторз» нападающий Калле Ернкрок толкнул Хэйли на борт, после чего форвард «Сан-Хосе» нанёс удар сопернику по лицу. Департамент по безопасности игроков отмечает, что Ернкрок не собирался ввязываться в драку, потерял равновесие перед ударом, не смотрел на Хэйли и не мог себя защитить. Судьи удалили Хэйли до конца матча, Ернкрок получил две минуты штрафа.

26.03.2017 03:00 Зрители 17282 Регулярный чемпионат Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 7:2 Сан-Хосе Шаркс
(2:0, 2:2, 3:0)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Питер Дебур
Вратари
Пекка Ринне Мартин Джонс
1-й период
04:14 Колтон Сиссонс (К. Уилсон, К. Смит)
05:30 Коди Маклеод
Майкл Хэйли 05:30
15:19 Коди Маклеод (Р. Йоси, О. Уотсон)
Джо Павелски 16:55
2-й период
24:14 Мэттью Ирвин
Патрик Марло (Б. Бернс, Джо Торнтон) 24:24
Маркус Серенсен 24:41
24:48 Джеймс Нил (Р. Джохансен, В. Арвидссон)
27:27 Виктор Арвидссон
Джо Павелски 27:27
28:11 Колтон Сиссонс
28:11 Колтон Сиссонс
Патрик Марло 29:36
34:39 Пи. Кей. Суббан (К. Смит, К. Уилсон)
Джастин Браун (Т. Майер, Д. Демело) 36:19
3-й период
45:27 Колтон Сиссонс (К. Уилсон, К. Смит)
52:56 Калле Ярнкрок
Майкл Хэйли 52:56
57:01 Джеймс Нил (Р. Джохансен, Р. Йоси)
58:41 Вернон Фиддлер
59:22 Виктор Арвидссон (М. Ирвин)
Статистика
17 Штрафное время 23
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Сиссонс (Нэшвилл Предаторз), К. Смит (Нэшвилл Предаторз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
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