Нападающий «Сан-Хосе» Хэйли дисквалифицирован на один матч за грубость

В третьем периоде матча между «Сан- Хосе» и «Нэшвилл Предаторз» нападающий Калле Ернкрок толкнул Хэйли на борт, после чего форвард «Сан-Хосе» нанёс удар сопернику по лицу. Департамент по безопасности игроков отмечает, что Ернкрок не собирался ввязываться в драку, потерял равновесие перед ударом, не смотрел на Хэйли и не мог себя защитить. Судьи удалили Хэйли до конца матча, Ернкрок получил две минуты штрафа.