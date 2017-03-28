Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29222416/
28 марта 2017, 0:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Коньки Овечкина с флагами России и США проданы на аукционе за $ 9500

Коньки нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с изображением флагов и достопримечательностей России и США были проданы на аукционе за $ 9500, сообщает Monumental Network.

Средства от продажи будут направлены в Американскую ассоциацию специального хоккея, которая помогает инвалидам и людям с отклонениями в развитии заниматься хоккеем. Овечкин тесно сотрудничает с Ассоциацией и является её послом с 2014 года.

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!