Коньки Овечкина с флагами России и США проданы на аукционе за $ 9500

Средства от продажи будут направлены в Американскую ассоциацию специального хоккея, которая помогает инвалидам и людям с отклонениями в развитии заниматься хоккеем. Овечкин тесно сотрудничает с Ассоциацией и является её послом с 2014 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Don't forget! Bidding ends at the end of the 2nd intermission for Ovi's Russian-American skates for <a href="https://twitter.com/specialhockey">@specialhockey</a>! <a href="https://t.co/br3p56HchH">https://t.co/br3p56HchH</a> <a href="https://t.co/Co6a9Npp7m">pic.twitter.com/Co6a9Npp7m</a></p>— Washington Capitals (@Capitals) <a href="https://twitter.com/Capitals/status/845785612586307584">25 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>