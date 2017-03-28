Коньки Овечкина с флагами России и США проданы на аукционе за $ 9500
Коньки нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с изображением флагов и достопримечательностей России и США были проданы на аукционе за $ 9500, сообщает Monumental Network.
Средства от продажи будут направлены в Американскую ассоциацию специального хоккея, которая помогает инвалидам и людям с отклонениями в развитии заниматься хоккеем. Овечкин тесно сотрудничает с Ассоциацией и является её послом с 2014 года.
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