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27 марта 2017, 21:29 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Монреаль» подписал контракт новичка с защитником Мете

«Монреаль Канадиенс» заключил контракт новичка с защитником Виктором Мете, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года и начнёт действовать с сезона-2017/18.

18-летний защитник в этом сезоне выступал за «Лондон Найтс» в OHL, провёл 50 матчей, в которых набрал 44 (15+29) результативных балла. Всего на молодёжном уровне он набрал 105 (30+75) очков в 179 играх. Был задрафтован «Монреалем» в 2016 году под общим 100-м номером.

Монреаль Канадиенс
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