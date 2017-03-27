«Каролина» отправила Зыкова в АХЛ

Российский хоккеист пропустил пять последних матчей команды из-за травмы и отправляется в «Шарлотт» за игровой практикой.

21-летний хоккеист дебютировал в НХЛ в текущем сезоне, провел два матча и забросил одну шайбу. По ходу первой смены матча против «Торонто» (2:3 ОТ) россиянин попал под силовой прием защитника «Мэйпл Ливз» Романа Полака и получил травму верхней части тела. В этой встрече он провел всего 37 секунд.