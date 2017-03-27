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27 марта 2017, 20:30 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Каролина» отправила Зыкова в АХЛ

Тренерский штаб «Каролины» принял решение отправить нападающего Валентина Зыкова в АХЛ, сообщает официальный сайт команды.

Российский хоккеист пропустил пять последних матчей команды из-за травмы и отправляется в «Шарлотт» за игровой практикой.

21-летний хоккеист дебютировал в НХЛ в текущем сезоне, провел два матча и забросил одну шайбу. По ходу первой смены матча против «Торонто» (2:3 ОТ) россиянин попал под силовой прием защитника «Мэйпл Ливз» Романа Полака и получил травму верхней части тела. В этой встрече он провел всего 37 секунд.

Каролина Харрикейнз
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