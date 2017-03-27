«Каролина» отправила Зыкова в АХЛ
Тренерский штаб «Каролины» принял решение отправить нападающего Валентина Зыкова в АХЛ, сообщает официальный сайт команды.
Российский хоккеист пропустил пять последних матчей команды
21-летний хоккеист дебютировал в НХЛ в текущем сезоне, провел два матча и забросил одну шайбу. По ходу первой смены матча против «Торонто» (2:3 ОТ) россиянин попал под силовой прием защитника «Мэйпл Ливз» Романа Полака и получил травму верхней части тела. В этой встрече он провел всего 37 секунд.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter