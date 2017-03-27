Нападающий «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

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В трех матчах россиянин набрал семь очков (пять шайб + две передачи).

Второй звездой недели стал финский вратарь «Далласа» Кари Лехтонен, который в четырех матчах одержал три победы, пропуская в среднем за игру 0,98 шайбы.

Третьим лауреатом признан канадский форвард «Анахайма» Райан Гецлаф, отдавший семь результативных передач в трех играх.