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27 марта 2017, 19:37 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В трех матчах российский форвард набрал семь очков (пять шайб две передачи) Увеличить
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В трех матчах россиянин набрал семь очков (пять шайб + две передачи).

Второй звездой недели стал финский вратарь «Далласа» Кари Лехтонен, который в четырех матчах одержал три победы, пропуская в среднем за игру 0,98 шайбы.

Третьим лауреатом признан канадский форвард «Анахайма» Райан Гецлаф, отдавший семь результативных передач в трех играх.

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Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Российский нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой по итогам матчей НХЛ, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
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