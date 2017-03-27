Абрамов номинирован на звание лучшего игрока Главной юниорской хоккейной лиги Квебека
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Гатино Олимпикс» россиянин Виталий Абрамов вошел в число номинантов на приз «Мишель Бриер Мемориал Трофи», который вручается лучшему игроку лиги по итогам сезона. Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
18-летний россиянин набрал в минувшем регулярном сезоне набрал 104 очка (46 шайб + 58 передач). На драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2016 года Абрамов был выбран клубом «Коламбус Блю Джекетс» под общим 65-м номером.
Обладатель приза будет объявлен 5 апреля.
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