«Питтсбург» подписал контракт новичка с защитником Тейлором

Иван Проворов поспособствовал победе «Филадельфии» над «Питтсбургом» и продолжил вместе со своей командой гонку за место в плей-офф, Никита Трямкин и Николай Голдобин не смогли проявить себя в игре с «Виннипегом», а Павел Бучневич и его «Рейнджерс» упустили возможность забронировать себе участие в Кубке Стэнли. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.