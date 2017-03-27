Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29219807/
27 марта 2017, 18:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» подписал контракт новичка с защитником Тейлором

«Питтсбург Пингвинз» подписал контракт новичка с защитником Джеффом Тейлором, сообщается на официальном сайте клуба. Двустороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на два года и начнёт действовать с сезона-2017/18.

Текущий сезон Тейлор закончит в фарм-клубе «Питтсбурга» в АХЛ.

22-летний игрок ранее выступал за команду «Юнион колледжа» в NCAA, провёл в этом сезоне 38 матчей, в которых набрал 33 (9+24) результативных балла при показателе полезности «+15». Был задрафтован «Питтсбургом» в 2014 году под общим 203-м номером.

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

«Питтсбург» без Малкина проиграл третий матч подряд, уступив «Филадельфии» Проворова

«Питтсбург» без Малкина проиграл третий матч подряд, уступив «Филадельфии» Проворова

Иван Проворов поспособствовал победе «Филадельфии» над «Питтсбургом» и продолжил вместе со своей командой гонку за место в плей-офф, Никита Трямкин и Николай Голдобин не смогли проявить себя в игре с «Виннипегом», а Павел Бучневич и его «Рейнджерс» упустили возможность забронировать себе участие в Кубке Стэнли. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!