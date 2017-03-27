Игроки НХЛ принимают участие в олимпийских хоккейных турнирах с 1998 года. За это время золотые медали трижды завоевывали канадцы (Солт-Лейк-Сити-2002, Ванкувер-2010, Сочи-2014), по разу — чехи (Нагано-1998) и шведы (Турин-2006).

Но участие сильнейших мастеров планеты в Олимпиаде-2018, которая состоится в южнокорейском Пхенчхане, по-прежнему находится под большим вопросом. 22 марта комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн публично заявил о том, что вероятность поездки игроков лиги в Корею стремится к нулю.

Президент ИИХФ Рене Фазель поспешил дезавуировать реплику Беттмэна: по его словам — переговоры между лигой, международной федерацией и МОК находятся в самом разгаре.

Владельцы клубов Национальной хоккейной лиги более не хотят делать двухнедельное окно в регулярном чемпионате. Также они не заинтересованы в продвижении своих брендов на территорию Южной Кореи, где игра недостаточно развита. По-прежнему остается актуальным и вопрос о том, кто должен оплачивать страховки Сидни Кросби, Патрика Кейна, Александра Овечкина и других суперзвезд.

А между тем, североамериканский медиагигант ESPN провел собственный опрос знаменитых игроков и тренеров, дабы выяснить их отношение к сложившейся ситуации.

Хотели бы вы, чтобы НХЛ по-прежнему участвовала в олимпийских турнирах? Почему да или почему нет?

Джо Торнтон (Канада).

37 лет. Центрфорвард «Сан-Хосе». Олимпийский чемпион Ванкувера-2010.

«Считаю, это необходимо. Я уже был в Турине, а затем в Ванкувере. Это очень хорошая практика для хоккея во всем мире. Игроки защищают честь своих стран и получают от этого большое удовольствие».

Эрик Стаал (Канада).

32 года. Центрфорвард «Миннесоты». Олимпийский чемпион Ванкувера-2010, чемпион мира (Москва-2007).

«Это отличный опыт — как для игроков, так и для болельщиков. Олимпийский турнир — лучший из лучших. Он действительно потрясающий. Но с другой стороны, это будет Южная Корея, а вовсе не Ванкувер. Посредине сезона возникнут неизбежные проблемы с логистикой. Это не просто двухчасовой авиаперелет. Кроме того, не думаю, что хоккеистам было бы комфортно начинать матчи в три часа утра. Так что проблема — только в месте проведения следующих Игр».

Майк Бэбкок (Канада).

53 года. Главный тренер «Торонто». Привел сборную Канады к золотым медалям Олимпиад 2010 и 2014 годов, чемпионата мира-2004, к победе в Кубке мира-2016.

«Я думаю, это действительно важно. Увидеть свое имя, выгравированное на Кубке Стэнли — мечта каждого. Но нет ничего лучше, чем представлять свою страну на Олимпийских играх. Очень важно сохранить такую возможность. Нужно играть всегда, а не только когда у вас возникает такое желание или существует коммерческий интерес… Но, разумеется, я не являюсь владельцем клуба НХЛ».

Бен Бишоп (США).

30 лет. Голкипер «Лос-Анджелеса». Бронзовый призер чемпионата мира-2013, участник Кубка мира-2016.

«Я думаю, что мы должны отправиться на Олимпиаду. Это имеет большое значение для игроков и фанатов, которые всякий раз с азартом ожидают данное соревнование. Если же мы не сможем участвовать — будет хуже для всех».

Микаэль Гранлунд (Финляндия).

25 лет. Нападающий «Миннесоты». Чемпион мира-2011, бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи.

«Олимпиада в Сочи, участником которой я был — стала одним из лучших турниров на моей памяти. Это все, что я могу сказать. Как спортсмен, я высоко ценю возможность представлять родину на Играх. Мне очень нравится олимпийская атмосфера и все, что с ней связано. Надеюсь, мы получим возможность сыграть в Пхенчхане».

Здено Хара (Словакия).

40 лет. Защитник «Бостона». Серебряный призер чемпионатов мира 2000 и 2012 годов.

«Думаю, каждый игрок хочет быть частью большого олимпийского действа. Это один из важнейших этапов в карьере любого хоккеиста. Когда лучшие игроки своих стран бьются друг против друга — это нечто особенное. Конечно, всегда может существовать определенное сопротивление и препоны, но все это очень плохо выглядит в спорте и не красит людей, принимающих такие решения. Все компетентные лица должны сесть за круглый стол и прийти к соглашению. Надеюсь, в конечном итоге так и произойдет».

Эрик Карлссон (Швеция).

26 лет. Защитник «Оттавы». Серебряный призер Олимпиады-2014 в Сочи. Дважды признавался лучшим защитником НХЛ по итогам сезонов (2012, 2015).

«Олимпиада — одна из главных вещей для хоккейного сообщества за пределами Северной Америки. Где и когда еще можно увидеть такое количество суперзвезд, играющих на одном льду? В Швеции вы не имеете возможности смотреть матчи НХЛ в прямом эфире. Поэтому Игры — единственная возможность разместиться всей семьей у телевизора и посмотреть хоккей высочайшего уровня. Это шанс показать каждому, насколько прекрасна наша игра. Я не знаю людей, которые участвовали в Олимпиаде, и не захотели бы в будущем повторить этот опыт».

Томас Ванек (Австрия).

33 года. Нападающий «Флориды». Лучший спортсмен Австрии 2007 года, финалист Кубка мира-2016 в составе сборной Европы.

«Мне это очень нравится. Еще ребенком я с огромным удовольствием смотрел олимпийский хоккей. Для европейской детворы очень трудно наблюдать за матчами НХЛ из-за разницы во времени. Но Олимпиада — дело другое… Я не думаю, что имеет большое значение, где именно она проходит. Вы могли бы пожертвовать своим сном по такому случаю, или же посмотреть игру в записи на следующий день. Воздействие таких матчей на массовую аудиторию гораздо выше, чем у рядовых игр НХЛ».

Франс Нильсен (Дания).

32 года. Центрфорвард «Детройта». Финалист Кубка мира-2016 в составе сборной Европы.