«Олимпиада в Сочи — лучший турнир в моей жизни». Звезды НХЛ рвутся на Игры-2018
Ведущие игроки Национальной хоккейной лиги практически единодушны в своем стремлении сыграть на олимпийском турнире в Пхенчхане.
Игроки НХЛ принимают участие в олимпийских хоккейных турнирах с 1998 года. За это время золотые медали трижды завоевывали канадцы (Солт-Лейк-Сити-2002, Ванкувер-2010, Сочи-2014), по разу — чехи (Нагано-1998) и шведы (Турин-2006).
Но участие сильнейших мастеров планеты в Олимпиаде-2018, которая состоится в южнокорейском Пхенчхане,
Президент ИИХФ Рене Фазель поспешил дезавуировать реплику Беттмэна: по его словам — переговоры между лигой, международной федерацией и МОК находятся в самом разгаре.
Владельцы клубов Национальной хоккейной лиги более не хотят делать двухнедельное окно в регулярном чемпионате. Также они не заинтересованы в продвижении своих брендов на территорию Южной Кореи, где игра недостаточно развита.
А между тем, североамериканский медиагигант ESPN провел собственный опрос знаменитых игроков и тренеров, дабы выяснить их отношение к сложившейся ситуации.
Хотели бы вы, чтобы НХЛ
Джо Торнтон (Канада).
37 лет. Центрфорвард «Сан-Хосе». Олимпийский чемпион Ванкувера-2010.
«Считаю, это необходимо. Я уже был в Турине, а затем в Ванкувере. Это очень хорошая практика для хоккея во всем мире. Игроки защищают честь своих стран и получают от этого большое удовольствие».
Эрик Стаал (Канада).
32 года. Центрфорвард «Миннесоты». Олимпийский чемпион Ванкувера-2010, чемпион мира (Москва-2007).
«Это отличный опыт — как для игроков, так и для болельщиков. Олимпийский турнир — лучший из лучших. Он действительно потрясающий. Но с другой стороны, это будет Южная Корея, а вовсе не Ванкувер. Посредине сезона возникнут неизбежные проблемы с логистикой. Это не просто двухчасовой авиаперелет. Кроме того, не думаю, что хоккеистам было бы комфортно начинать матчи в три часа утра. Так что проблема — только в месте проведения следующих Игр».
Майк Бэбкок (Канада).
53 года. Главный тренер «Торонто». Привел сборную Канады к золотым медалям Олимпиад 2010 и 2014 годов, чемпионата мира-2004, к победе в Кубке мира-2016.
«Я думаю, это действительно важно. Увидеть свое имя, выгравированное на Кубке Стэнли — мечта каждого. Но нет ничего лучше, чем представлять свою страну на Олимпийских играх. Очень важно сохранить такую возможность. Нужно играть всегда, а не только когда у вас возникает такое желание или существует коммерческий интерес… Но, разумеется, я не являюсь владельцем клуба НХЛ».
Бен Бишоп (США).
30 лет. Голкипер «Лос-Анджелеса». Бронзовый призер чемпионата мира-2013, участник Кубка мира-2016.
«Я думаю, что мы должны отправиться на Олимпиаду. Это имеет большое значение для игроков и фанатов, которые всякий раз с азартом ожидают данное соревнование. Если же мы не сможем участвовать — будет хуже для всех».
Микаэль Гранлунд (Финляндия).
25 лет. Нападающий «Миннесоты». Чемпион мира-2011, бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи.
«Олимпиада в Сочи, участником которой я был — стала одним из лучших турниров на моей памяти. Это все, что я могу сказать. Как спортсмен, я высоко ценю возможность представлять родину на Играх. Мне очень нравится олимпийская атмосфера и все, что с ней связано. Надеюсь, мы получим возможность сыграть в Пхенчхане».
Здено Хара (Словакия).
40 лет. Защитник «Бостона». Серебряный призер чемпионатов мира 2000 и 2012 годов.
«Думаю, каждый игрок хочет быть частью большого олимпийского действа. Это один из важнейших этапов в карьере любого хоккеиста. Когда лучшие игроки своих стран бьются друг против друга — это нечто особенное. Конечно, всегда может существовать определенное сопротивление и препоны, но все это очень плохо выглядит в спорте и не красит людей, принимающих такие решения. Все компетентные лица должны сесть за круглый стол и прийти к соглашению. Надеюсь, в конечном итоге так и произойдет».
Эрик Карлссон (Швеция).
26 лет. Защитник «Оттавы». Серебряный призер Олимпиады-2014 в Сочи. Дважды признавался лучшим защитником НХЛ по итогам сезонов (2012, 2015).
«Олимпиада — одна из главных вещей для хоккейного сообщества за пределами Северной Америки. Где и когда еще можно увидеть такое количество суперзвезд, играющих на одном льду? В Швеции вы не имеете возможности смотреть матчи НХЛ в прямом эфире. Поэтому Игры — единственная возможность разместиться всей семьей у телевизора и посмотреть хоккей высочайшего уровня. Это шанс показать каждому, насколько прекрасна наша игра. Я не знаю людей, которые участвовали в Олимпиаде, и не захотели бы в будущем повторить этот опыт».
Томас Ванек (Австрия).
33 года. Нападающий «Флориды». Лучший спортсмен Австрии 2007 года, финалист Кубка мира-2016 в составе сборной Европы.
«Мне это очень нравится. Еще ребенком я с огромным удовольствием смотрел олимпийский хоккей. Для европейской детворы очень трудно наблюдать за матчами НХЛ
Франс Нильсен (Дания).
32 года. Центрфорвард «Детройта». Финалист Кубка мира-2016 в составе сборной Европы.
«Если мы действительно хотим развивать наш вид спорта во всем мире, это чрезвычайно важно. Кроме того, это большой рынок для тех стран, где хоккей пока еще не особенно популярен. Вам нужно использовать лучших хоккеистов, чтобы рекламировать игру. Конечно, игры ближайшей Олимпиады не будут идти в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter