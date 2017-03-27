Вратарь клуба НХЛ «Коламбус» Бобровский номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

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«Представители Коламбуса в Ассоциации журналистов номинировали Сергея Бобровского на «Билл Мастертон Трофи», — написал он.

«Билл Мастертон Трофи» вручается ежегодно хоккеистам НХЛ, проявившим высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Обладателя трофея выбирают члены Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата. Трофей был учрежден в 1968 году в честь Уильяма Мастертона, игрока «Миннесоты». Россияне еще ни разу не становились обладателями этой награды.

В текущем сезоне 28-летний Бобровский провел 58 матчей с процентом отраженных бросков 93,4 и коэффициентом надежности 1,99. Россиянин является лидером НХЛ по количеству побед (40).