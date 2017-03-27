Вратарь клуба НХЛ «Коламбус» Бобровский номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Сергей Бобровский номинирован на премию «Билл Мастертон Трофи». Об этом сообщает Columbus Dispatch.
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«Представители Коламбуса в Ассоциации журналистов номинировали Сергея Бобровского на «Билл Мастертон Трофи», — написал он.
«Билл Мастертон Трофи» вручается ежегодно хоккеистам НХЛ, проявившим высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Обладателя трофея выбирают члены Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата. Трофей был учрежден в 1968 году в честь Уильяма Мастертона, игрока «Миннесоты». Россияне еще ни разу не становились обладателями этой награды.
В текущем сезоне 28-летний Бобровский провел 58 матчей с процентом отраженных бросков 93,4 и коэффициентом надежности 1,99. Россиянин является лидером НХЛ по количеству побед (40).
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