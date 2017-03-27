«Питтсбург» без Малкина проиграл третий матч подряд, уступив «Филадельфии» Проворова

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«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 2:6.

«Филадельфия» цепляется за последние шансы на попадание в плей-офф через зону wild card, где участвует в масштабной погоне за «Бостоном». В матче против «Питтсбурга» гости не могли рассчитывать на Ника Казинса, который пропустил из-за травмы уже шестую встречу подряд.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 27.03.2017, 2:00 2:6 Питтсбург Пингвинз Филадельфия Флайерз

У «Пингвинз» тоже есть хоккеист, для которого отсутствие на льду против «Флайерз» стало шестым кряду — с середины марта не выходит на лед Евгений Малкин.

Команда Майка Салливана уже забронировала себе путевку в плей-офф и ведет упорную борьбу за первое место в Столичном дивизионе, правда, дела в послдених матчах у «пингвинов» складываются не лучшим образом.

Очевидно, что «птицы» сейчас переживают некоторый спад, и поражение в отчетном принципиальном противостоянии от «Филадельфии» стало для них третьим подряд (0−1−2).

Мэтт Каллен открыл счет в большинстве, но следующая шайба хозяев состоялась только в третьем периоде, когда Патрик Хорнквист, ассистировавший в первом голе ветерану Каллену, сократил отставание «пингвинов» до двух шайб — 2:4.

Камбэка, правда, не случилось, потому что Радко Гудаш и Шейн Гостисбер довели дело до крупной победы, причем все свои шайбы «Филадельфия» провела в равных составах.

Неудачный отрезок сезона выдает основной голкипер «Пингвинз» Мэтт Мюррей, который в семи последних стартах пропускал как минимум по четыре шайбы.

У «Филли» в запасе остался форвард Роман Любимов, зато традиционно важную роль сыграл российский молодой защитник Иван Проворов, который за 21 минуту на льду трижды бросил по воротам, совершил пару силовых приемов и заблокировал три броска хозяев, завершив встречу с нейтральным показателем полезности.

«Филадельфия» теперь отстает от «Бостона» на 6 очков, при этом обе команды имеют еще по семь игр в регулярном чемпионате и примерно одинаковый по сложности календарь. Впрочем, «летчикам» прежде надо обойти еще «Айлендерс», «Тампа-Бэй» и «Каролину», располагающиеся выше в таблице.

Что касается «Питтсбурга», то его отставание от «Вашингтона» теперь исчисляется тремя баллами, а с «Коламбусом» у команды Сидни Кросби и Малкина очков поровну. При этом оба конкурента «пингвинов» имеют по игре в запасе.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 27.03.2017, 3:00 2:1 Виннипег Джетс Ванкувер Кэнакс

«Виннипег Джетс» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:1.

Матч «Виннипега» с «Ванкувером» был примечателен только с точки зрения выступления за «Кэнакс» российских легионеров Николая Голдобина и Никиты Трямкина. «Косатки», даже несмотря на победу накануне над «Миннесотой», еще вчера утратили математические шансы на попадание в плей-офф.

«Джетс» формально борются за место в розыгрыше Кубка Стэнли, но отставание от «Сент-Луиса» так велико, что никто в возможность выхода в плей-офф не верит. Собственно, поэтому в пресс-боксе остался приболевший суперновичок «реактивщиков», второй номер драфта-2016 Патрик Лайне.

«Косатки» очень неплохо начали встречу, и в первом периоде свой второй гол за два матча в НХЛ вполне мог забросить подписавший два дня назад контракт с «Ванкувером» форвард Брок Бозер.

20-летний американец заключил с «Кэнакс» соглашение после вылета его Университета Северной Дакоты из плей-офф чемпионата NCAA и отличился в первой же игре в НХЛ против «Миннесоты».

На этот раз его бросок уже по фактически пустым воротам в последний момент заблокировал Марк Шайффле.

Однако до перерыва «Ванкувер» все равно вышел вперед, когда Алекс Эдлер расстрелял ворота Майка Хатчинсона от синей линии.

Игра была достаточно закрытой, и «Кэнакс» грамотно обороняли преимущество, даже несмотря на потерю получившего еще в первом периоде повреждение и так и не вернувшегося на лед защитника Троя Стечера.

Подвели же «косаток» удаления. Собственно, «Ванкувер» нарушил правила за игру всего дважды, но «Виннипег» забрасывал до того голы в большинстве на протяжении шести матчей подряд и на этот раз реализовал обе попытки усилиями Мэттью Перро и Адама Лоури, продолжив призрачную гонку за плей-офф.

Трямкин и Голдобин особенно себя не проявили. Защитник провел на льду 17 минут и отметился одним броском, форвард же за 10 минут игрового времени не запомнился вообще ничем.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 27.03.2017, 4:00 6:3 Анахайм Дакс Нью-Йорк Рейнджерс

Другие матчи.

«Анахайм Дакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3

«Детройт Ред Уингз» — «Миннесота Уайлд» — 3:2 ОТ

«Нью-Джерси Девилз» — «Даллас Старз» — 1:2 ОТ.

Россиянин Павел Бучневич провел на льду 11:15 в составе «Рейнджерс» в матче против «Анахайма», отметившись лишь двумя потерями шайбы. Впрочем, несмотря на крупное поражение его команды, форвард закончил встречу с нейтральным показателем полезности.