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27 марта 2017, 9:28 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Анахайма» Гецлаф стал первой звездой дня НХЛ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф признан первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Гецлаф сделал четыре результативных передачи в матче против «Рейнджерс» (6:3).

Второй звездой стал защитник «Филадельфии» Шейн Гостисбеер, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу в матче с «Питтсбургом» (6:2).

Третьей звездой признан нападающий «Далласа» Тайлер Сегин, на счету которого победная шайба в матче против «Нью- Джерси» (2:1 ОТ).

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