Нападающий «Анахайма» Гецлаф стал первой звездой дня НХЛ
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф признан первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Гецлаф сделал четыре результативных передачи в матче против «Рейнджерс» (6:3).
Второй звездой стал защитник «Филадельфии» Шейн Гостисбеер, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу в матче с «Питтсбургом» (6:2).
Третьей звездой признан нападающий «Далласа» Тайлер Сегин, на счету которого победная шайба в матче против «Нью- Джерси» (2:1 ОТ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter