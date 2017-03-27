Четыре передачи Гецлафа помогли «Анахайму» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Патрик Ивз (8-я и 45-я минуты), Райан Кеслер (19), Джош Мэнсон (30), Эндрю Кольяно (43) и Ник Ричи (59). У «Рейнджерс» отличились Рик Нэш (6), Дерек Степан (15) и Брэйди Шей (34).

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич сыграл в матче 11 минут 15 секунд. Впервые с 7 марта ворота команды из Нью-Йорка защищал Хенрик Лундквист, он отразил 28 бросков. Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф сделал четыре результативных передачи.

«Анахайм» занимает третье место в таблице Западной конференции с 93 очками. «Рейнджерс» идут на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 96 очков.