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27 марта 2017, 8:33 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Четыре передачи Гецлафа помогли «Анахайму» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. «Анахайм» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:3 российский форвард Павел Бучневич результативными действиями не отметился. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Патрик Ивз (8-я и 45-я минуты), Райан Кеслер (19), Джош Мэнсон (30), Эндрю Кольяно (43) и Ник Ричи (59). У «Рейнджерс» отличились Рик Нэш (6), Дерек Степан (15) и Брэйди Шей (34).

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич сыграл в матче 11 минут 15 секунд. Впервые с 7 марта ворота команды из Нью-Йорка защищал Хенрик Лундквист, он отразил 28 бросков. Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф сделал четыре результативных передачи.

«Анахайм» занимает третье место в таблице Западной конференции с 93 очками. «Рейнджерс» идут на четвертой строчке на Востоке, имея в активе 96 очков.

27.03.2017 04:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Анахайм Дакс 6:3 Нью-Йорк Рейнджерс
(2:2, 1:1, 3:0)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Ален Виньо
Вратари
Джонатан Бернье Хенрик Лундквист 56:59 (Х. Лундквист 58:22)
1-й период
02:07 Кори Перри
02:07 Кори Перри
Брендан Смит 02:07
Рик Нэш 03:34
Рик Нэш (М. Стаал, М. Зибанежад) 05:54
08:55 Патрик Ивз (К. Фаулер, Р. Гецлаф)
Дерек Степан (К. Крайдер, М. Цуккарелло-Осен) 14:32
Брендан Смит 17:14
18:00 Райан Кеслер (Р. Гецлаф, К. Фаулер)
2-й период
28:55 Кори Перри
29:39 Джош Мэнсон (Р. Гецлаф)
Брэди Шей (Дж. Веси, М. Зибанежад) 33:10
3-й период
42:19 Эндрю Кольяно (Р. Кеслер)
44:23 Патрик Ивз (Р. Гецлаф, Р. Ракелль)
58:22 п.в. Ник Ритчи (К. Перри)
Брендан Смит 59:05
Статистика
9 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), К. Фаулер (Анахайм Дакс), П. Ивз (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
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