«Виннипег» победил «Ванкувер» в матче НХЛ
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. «Виннипег» одержал победу над «Ванкувером» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маттье Перро (34-я минута) и Адам Лаури (52). У проигравших отличился Александер Эдлер (20).
Форвард «Ванкувера» Бо Хорват отдал результативную передачу, набрав 50-е очко в сезоне, 21-летний хоккеист впервые в карьере достиг этой отметки. Российский форвард «Ванкувера» Николай Голдобин провел на льду 10 минут 1 секунду, защитник гостей Никита Трямкин за 17 минут 9 секунд на площадке отметился одним броском по воротам соперника.
В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает 12-е место, набрав 69 очков, «Виннипег» с 75 очками идет 10-м.
|27.03.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|MTS Centre
|Виннипег Джетс
|2:1
|Ванкувер Кэнакс
|(0:1, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
|Пол Морис
|Уилли Дежарден
Вратари
|Майкл Хатчинсон
|Райан Миллер 57:53
|1-й период
|Александр Эдлер (К. Танев, Бо Хорват)
|19:38
|2-й период
|Джозеф Лабейт
|33:00
|33:51
|Матье Перро (Б. Уилер, М. Шайфли)
|38:30
|Джулиан Мелчиори
|3-й период
|Мишель Шапу
|50:34
|51:47
|Адам Лаури (М. Перро, Б. Уилер)
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|М. Перро (Виннипег Джетс), А. Лаури (Виннипег Джетс), Р. Миллер (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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