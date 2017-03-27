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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29210776/
27 марта 2017, 8:32 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Виннипег» победил «Ванкувер» в матче НХЛ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. «Виннипег» одержал победу над «Ванкувером» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маттье Перро (34-я минута) и Адам Лаури (52). У проигравших отличился Александер Эдлер (20).

Форвард «Ванкувера» Бо Хорват отдал результативную передачу, набрав 50-е очко в сезоне, 21-летний хоккеист впервые в карьере достиг этой отметки. Российский форвард «Ванкувера» Николай Голдобин провел на льду 10 минут 1 секунду, защитник гостей Никита Трямкин за 17 минут 9 секунд на площадке отметился одним броском по воротам соперника.

В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает 12-е место, набрав 69 очков, «Виннипег» с 75 очками идет 10-м.

27.03.2017 03:00 Регулярный чемпионат MTS Centre
Виннипег Джетс 2:1 Ванкувер Кэнакс
(0:1, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Пол Морис Уилли Дежарден
Вратари
Майкл Хатчинсон Райан Миллер 57:53
1-й период
Александр Эдлер (К. Танев, Бо Хорват) 19:38
2-й период
Джозеф Лабейт 33:00
33:51 Матье Перро (Б. Уилер, М. Шайфли)
38:30 Джулиан Мелчиори
3-й период
Мишель Шапу 50:34
51:47 Адам Лаури (М. Перро, Б. Уилер)
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Перро (Виннипег Джетс), А. Лаури (Виннипег Джетс), Р. Миллер (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Виннипег Джетс
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