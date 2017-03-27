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27 марта 2017, 8:31 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. «Филадельфия» со счетом 6:2 победила «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Действующий чемпион уступил на своем льду со счетом 2:6. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Джордан Уил (20-я минута), Валттери Филппула (33), Дэйл Уиз (42), Якуб Ворачек (49), Радко Гудас (58) и Шейн Гостисбер (59). У хозяев отличились Мэтт Каллен (5) и Патрик Хернквист (54).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл в матче 21 минуту 19 секунд, успев нанести три броска по воротам. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускал шестой матч подряд из-за повреждения.

«Филадельфия» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков. «Питтсбург» идет на третьей строчке, имея в активе 103 очка.

27.03.2017 02:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 2:6 Филадельфия Флайерз
(1:1, 0:1, 1:4)
Главные тренеры
Майк Салливан Дэйв Хэкстол
Вратари
Мэттью Мюррей 56:57 (М. Мюррей 57:31) Стив Мэйсон
1-й период
Радко Гудас 02:47
04:31 Мэтт Каллен (К. Куниц, П. Хернквист)
07:58 Кэмерон Гонс
Брэндон Мэннинг 07:58
Джордан Уил (М. Дель Зотто, Ш. Гостисбеер) 19:05
2-й период
Шейн Гостисбеер 22:22
Валтери Филппула (Б. Мэннинг, Дж. Уил) 32:49
38:30 Картер Роуни
3-й период
Дэйл Уис (Т. Конекны, Ш. Кутюрье) 41:11
Якуб Ворачек (М. Рид, К. Жиру) 48:41
53:36 Патрик Хернквист (Д. Варсофски, Ян Коул)
Радко Гудас (К. Жиру) п.в. 57:31
Шейн Гостисбеер (Б. Шенн) 58:58
Статистика
7 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Уил (Филадельфия Флайерз), Ш. Гостисбеер (Филадельфия Флайерз), К. Жиру (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Филадельфия Флайерз
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