«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. «Филадельфия» со счетом 6:2 победила «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе победителей шайбы забросили Джордан Уил (20-я минута), Валттери Филппула (33), Дэйл Уиз (42), Якуб Ворачек (49), Радко Гудас (58) и Шейн Гостисбер (59). У хозяев отличились Мэтт Каллен (5) и Патрик Хернквист (54).
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл в матче 21 минуту 19 секунд, успев нанести три броска по воротам. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускал шестой матч подряд
«Филадельфия» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков. «Питтсбург» идет на третьей строчке, имея в активе 103 очка.
|27.03.2017 02:00
|Регулярный чемпионат
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|2:6
|Филадельфия Флайерз
|(1:1, 0:1, 1:4)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Дэйв Хэкстол
Вратари
|Мэттью Мюррей 56:57 (М. Мюррей 57:31)
|Стив Мэйсон
|1-й период
|Радко Гудас
|02:47
|04:31
|Мэтт Каллен (К. Куниц, П. Хернквист)
|07:58
|Кэмерон Гонс
|Брэндон Мэннинг
|07:58
|Джордан Уил (М. Дель Зотто, Ш. Гостисбеер)
|19:05
|2-й период
|Шейн Гостисбеер
|22:22
|Валтери Филппула (Б. Мэннинг, Дж. Уил)
|32:49
|38:30
|Картер Роуни
|3-й период
|Дэйл Уис (Т. Конекны, Ш. Кутюрье)
|41:11
|Якуб Ворачек (М. Рид, К. Жиру)
|48:41
|53:36
|Патрик Хернквист (Д. Варсофски, Ян Коул)
|Радко Гудас (К. Жиру)
|п.в.
|57:31
|Шейн Гостисбеер (Б. Шенн)
|58:58
Статистика
|7
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Дж. Уил (Филадельфия Флайерз), Ш. Гостисбеер (Филадельфия Флайерз), К. Жиру (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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