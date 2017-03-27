«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. «Даллас» в овертайме победил «Нью-Джерси» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе «Далласа» шайбы забросили Алеш Гемски (54-я минута) и Тайлер Сегин (61). У хозяев отличился Блейк Коулман (12), для которого этот гол стал первым в карьере в НХЛ.
«Даллас» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка. «Нью-Джерси» идет на последнем, 16-м месте на Востоке, имея в активе 67 очков.
|26.03.2017 23:59
|Зрители 14711
|Регулярный чемпионат
|Prudential Center
|Нью-Джерси Дэвилз
|1:2 ОТ
|Даллас Старз
|(1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Линди Рафф
Вратари
|Кейт Кинкейд
|Кари Лехтонен
|1-й период
|11:02
|Блейк Коулман
|19:58
|Далтон Праут
|2-й период
|26:03
|Энди Грин
|35:12
|Дэймон Сиверсон
|Кертис Маккензи
|35:12
|3-й период
|52:09
|Адам Хенрик
|Алеш Хемски (С. Джонс, Д. Шор)
|53:24
|59:06
|Стив Сантини
|Овертайм
|Тайлер Сегин (Джей. Бенн, Й. Клингберг)
|60:20
Статистика
|13
|Штрафное время
|5
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|Т. Сегин (Даллас Старз), Б. Коулман (Нью-Джерси Дэвилз), А. Хемски (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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