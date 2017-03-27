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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29210347/
27 марта 2017, 8:30 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. «Даллас» в овертайме победил «Нью-Джерси» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победную шайбу на 20-й секунде овертайма забросил Тайлер Сегин. Увеличить
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В составе «Далласа» шайбы забросили Алеш Гемски (54-я минута) и Тайлер Сегин (61). У хозяев отличился Блейк Коулман (12), для которого этот гол стал первым в карьере в НХЛ.

«Даллас» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка. «Нью-Джерси» идет на последнем, 16-м месте на Востоке, имея в активе 67 очков.

26.03.2017 23:59 Зрители 14711 Регулярный чемпионат Prudential Center
Нью-Джерси Дэвилз 1:2 ОТ Даллас Старз
(1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Джон Хайнс Линди Рафф
Вратари
Кейт Кинкейд Кари Лехтонен
1-й период
11:02 Блейк Коулман
19:58 Далтон Праут
2-й период
26:03 Энди Грин
35:12 Дэймон Сиверсон
Кертис Маккензи 35:12
3-й период
52:09 Адам Хенрик
Алеш Хемски (С. Джонс, Д. Шор) 53:24
59:06 Стив Сантини
Овертайм
Тайлер Сегин (Джей. Бенн, Й. Клингберг) 60:20
Статистика
13 Штрафное время 5
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Т. Сегин (Даллас Старз), Б. Коулман (Нью-Джерси Дэвилз), А. Хемски (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
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