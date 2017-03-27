«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

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В составе «Далласа» шайбы забросили Алеш Гемски (54-я минута) и Тайлер Сегин (61). У хозяев отличился Блейк Коулман (12), для которого этот гол стал первым в карьере в НХЛ.

«Даллас» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка. «Нью-Джерси» идет на последнем, 16-м месте на Востоке, имея в активе 67 очков.