Кросби: Мой фол на Мето? Хотелось бы, чтобы с такими нарушениями боролись
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал слова в свой адрес владельца «Оттавы» Юджина Мелника, который подверг игрока критике после его грубого фола на Марке Мето.
«Оставлю тему с Мелником, он слишком любит слушать свои собственные высказывания
Мне бы очень хотелось увидеть, как Департамент по безопасности игроков решительно борется с подобными нарушениями. Это часто происходит, не хочется, чтобы хоккеисты подвергались такому риску.
Очевидно, что эпизод с Мето — пример того, какое можно получить повреждение. Надеюсь, он скоро вернется», — приводит слова Кросби TSN.
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