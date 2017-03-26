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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29209217/
26 марта 2017, 21:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби: Мой фол на Мето? Хотелось бы, чтобы с такими нарушениями боролись

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал слова в свой адрес владельца «Оттавы» Юджина Мелника, который подверг игрока критике после его грубого фола на Марке Мето.

«Оставлю тему с Мелником, он слишком любит слушать свои собственные высказывания

Мне бы очень хотелось увидеть, как Департамент по безопасности игроков решительно борется с подобными нарушениями. Это часто происходит, не хочется, чтобы хоккеисты подвергались такому риску.

Очевидно, что эпизод с Мето — пример того, какое можно получить повреждение. Надеюсь, он скоро вернется», — приводит слова Кросби TSN.

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