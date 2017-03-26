Кросби: Мой фол на Мето? Хотелось бы, чтобы с такими нарушениями боролись

«Оставлю тему с Мелником, он слишком любит слушать свои собственные высказывания



Мне бы очень хотелось увидеть, как Департамент по безопасности игроков решительно борется с подобными нарушениями. Это часто происходит, не хочется, чтобы хоккеисты подвергались такому риску.



Очевидно, что эпизод с Мето — пример того, какое можно получить повреждение. Надеюсь, он скоро вернется», — приводит слова Кросби TSN.