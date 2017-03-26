Овечкин вошел в компанию к Гретцки и приобрел свой остров

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Ну что, снова есть повод поздравить Александра Овечкина. Он забил 30-й гол в сезоне и вошел в элитный клуб, куда попали только три игрока. Он сам, а также Уэйн Гретцки и Майк Гартнер. Эти хоккеисты в своих первых 12 сезонах забивали не меньше 30 голов за чемпионат. Почему именно такая выборка — не спрашивайте. В Северной Америке помешаны на статистике, и там считают абсолютно все. Но то, что Овечкин снова встал в один ряд с Гретцки — это приятно.

Правда, Великий выдал 14 сезонов подряд, и забуксовал в 1993 году, когда забил только 16 голов. Зато в тот год Гретцки вывел свой «Лос-Анджелес» в финал Кубка Стэнли.

Кстати, Майк Гартнер тоже выдал серию из 14 сезонов подряд, причем большинство из них пришлось на «Вашингтон». Так что Овечкину стоит еще года три повыбивать по 30 шайб. Если он, конечно, этим летом не решит променять НХЛ на КХЛ, чтобы поиграть за «Динамо» и поехать на Олимпиаду в Пхенчхан.

Как Овечкин забил свой гол в матче с «Аризоной»? Да очень просто — в большинстве получил шайбу на левом фланге и мощно бросил с кистей. Вратарь Майк Смит даже среагировать не успел.

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555 — столько шайб Александр Овечкин забросил за карьеру. Очень красивая цифра.

556 — столько у Джонни Бьюсика, и Ови может обойти его уже в следующем матче, взойдя на 26-е место в списке лучших снайперов НХЛ всех времен.

209 — голов в большинстве забил Овечкин, и здесь он скоро может достать Кейта Ткачука (212).

400 — очков в большинстве набрал Александр Овечкин. Да, это юбилей! А всего в истории НХЛ этой отметки смогли достичь лишь 28 игроков.

Еще надо сказать, что «Вашингтон» установил новый клубный рекорд, одержав дома 31 победу. До конца регулярного чемпионата осталось провести восемь матчей. «Кэпиталз» лидируют во всей лиге, оторвавшись от «Коламбуса» и «Питтсбурга» на три очка. Есть очень хороший шанс завоевать «Президент Трофи» и получить преимущество домашнего льда во всех сериях плей-офф.

И вот еще интересная фишка. Фирменную точку в левом кругу вбрасывания уже окрестили «островом Овечкина».